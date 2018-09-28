ЦБ установил официальные курсы доллара и евро с 29 сентября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 29 сентября, составляет 65,5906 рублей, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,37%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 29 сентября, составляет 76,2294 рублей. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 1,06%.