ЕС инвестирует миллиард евро в развитие суперкомпьютерных технологий

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС официально поддержал планы Еврокомиссии по инвестированию вместе с государствами-членами ЕС 1 млрд евро в европейскую суперкомпьютерную инфраструктуру мирового класса, сообщила в Брюсселе пресс-служба Еврокомиссии.

Также Совет ЕС утвердил в пятницу союзный регламент, призванный стимулировать технологию высокопроизводительных вычислений путем учреждения нового европейского совместного предприятия, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Это предприятие будет регулировать совместное использование ресурсов в Европе с целью разработки суперкомпьютеров для обработки "больших данных", что является важным инструментом для поиска ответов на вызовы современного мира", - сказано в коммюнике Совета ЕС.

Совместное предприятие получит название EuroHPC. Оно будет базироваться в Люксембурге. Его членами станет ЕС, отдельные страны союза и ряд других стран. Ожидается, что свою работу предприятие начнет не позднее начала 2019 года.