Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже вечером в пятницу, евро опустился ниже 76 рублей впервые с 17 августа.

Курс доллара США составил 65,53 руб./$1 в 17:54, что на 9,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 76,03 руб./EUR1, опустившись на 35 копеек (чуть ранее курс евро опускался до 75,975 руб./EUR1). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 20,84 копейки - до 70,25 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил укрепление к евро на вечерних торгах, отыгрывая опасения инвесторов относительно бюджетной политики в Италии. Полный проект бюджета Италии на 2019 год будет обнародован в октябре, однако накануне правительство страны сообщило, что планируемый дефицит бюджета составляет 2,4% ВВП. Это в три раза превышает ориентиры предыдущего правительства, причем решение об увеличении дефицита было принято под давлением со стороны коалиционного правительства, сформированное в июне партиями "Движение пяти звезд" и "Лига".

Долговая нагрузка Италии в 2018 году составляет 130% ВВП, в результате ЕС призывает страну усилить контроль над расходами. Как сообщают местные СМИ, решение Италии по дефициту бюджета вызвало критику со стороны Европейской комиссии.