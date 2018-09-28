Рубль ускорил рост к бивалютной корзине вечером в пятницу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США развернулся вниз, евро ускорил снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно растет к бивалютной корзине после отсутствия явной динамики на протяжении значительной части торговой сессии последнего дня месяца.

Курс доллара США составил 65,41 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,01 руб./EUR1, опустившись на 36,75 копейки (ранее в ходе торгов рубль опускался ниже 76 руб./EUR1 впервые с 17 августа). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,09 копейки - до 70,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро на вечерних торгах последнего дня месяца, отыгрывая очередной скачок цен на нефть (Brent торгуется выше $83 за баррель впервые с ноября 2014 года, WTI - выше $73 впервые с начала июля нынешнего года). Опережающее снижение евро объясняется падением котировок единой европейской валюты на глобальном рынке в связи с опасениями относительно бюджетной политики в Италии.

Дефицит бюджета на следующий год, проект которого представило правительство Италии, ожидается на уровне 2,4% ВВП, что в три раза превышает ориентиры предыдущего правительства. Решение об увеличении дефицита было принято под давлением со стороны коалиционного правительства, сформированное в июне партиями "Движение пяти звезд" и "Лига".

Полный вариант проекта бюджета на 2019 год Италии будет обнародован в октябре, в текущем году долговая нагрузка страны составляет 130% ВВП. Решение Италии увеличить дефицит вызвало критику со стороны Европейской комиссии.

Минфин РФ запланировал разместить в четвертом квартале 2018 года облигации федерального займа (ОФЗ) на 310 млрд рублей. Размещенный на сайте министерства график аукционов по размещению ОФЗ предусматривает проведение за квартал тринадцати аукционов (в октябре - пяти аукционов, в ноябре и декабре - по четыре).

В третьем квартале планировалось проведение тринадцати аукционов на 450 млрд рублей. Однако из-за роста волатильности на рынке в августе не был проведен один аукцион, в сентябре один аукцион был признан несостоявшимся по этой же причине, а затем три аукциона не были проведены из-за неблагоприятной конъюнктуры, а также для стабилизации ситуации на долговом рынке.

Пока Минфин выполнил 57% годовой программы, привлек 892 млрд рублей, не привлеченный объем - 683 млрд рублей. Тем не менее, в Минфине не видят проблемы, если не удастся разместить весь намеченный объем ОФЗ. "Что касается четвертого квартала, программа заимствований будет выполняться в тех объемах, которые не будут предполагать давления на кривую доходности. Если рыночная конъюнктура будет позволять привлекать ресурсы, мы это будем делать", - сказал глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский ранее "Интерфаксу".

Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд, на растущих опасениях, что рынок столкнется с нехваткой сырья после вступления в силу очередного раунда американских санкций в отношении Ирана.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве поднялась на 2,16% - до $83,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,84% - до $73,45 за баррель.

В июле-сентябре Brent выросла в цене по итогам пятого квартала подряд - это самый длительный непрерывный подъем с июня 2008 года. Однако темпы увеличения стоимости нефти в третьем квартале были самыми низкими за этот период - 3,4%.

Цены на нефть поднялись до уровней 2014 года на сигналах того, что страны ОПЕК+ не намерены быстро наращивать добычу, чтобы компенсировать ожидаемое сокращение поставок из Ирана после введения второго раунда американских санкций в отношении этой страны в ноябре текущего года.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов, в пятницу в течение дня рубль вел себя относительно стабильно, хотя и ускорил повышение в обеих валютных парах на вечерних торгах. "Котировки нацвалюты поддерживаются высокими ценами на нефть, которые, помимо этого, продолжают демонстрировать небольшую тенденцию к росту. Также довольно неплохо выглядят отечественные рынки госдолга и акций, кроме того, укрепление рубля связано с предстоящими выходными. Обычно в последний день недели трейдеры предпочитают перестраховываться и не брать на себя дополнительных позиций. Ну и естественно, всех интересует ответ на вопрос, успеет ли Конгресс США что-нибудь сделать по поводу новых антироссийских санкций за время, оставшееся до каникул и выборов. В целом объем торгов в пятницу очень небольшой", - сказал Карпов.

"Рубль завершает неделю спокойно. Его укрепление за пять торговых дней в паре с долларом США составляет чуть более 1%, основной драйвер - дорогая нефть и отсутствие на торгах Минфина РФ на пару с Банком России. Доллар США может закрепиться в ближайшее время в краткосрочном диапазоне 65,5-66,2 руб./$1, евро - в пределах 76-76,85 руб./EUR1", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 24,49 копейки, до 65,5906 руб./$1, и уменьшил курс евро на 81,13 копейки, до 76,2294 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 13,12 копейки по отношению к четвергу и составил 65,6613 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 6,79 копейки и составил 65,6818 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 573,7 млн, из которых $1 млрд 185,105 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 388,595 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 82,46 копейки, до 76,1937 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве упал на 70,97 копейки и составил 76,1943 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR567,764 млн, из которых EUR293,317 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR274,447 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу, что связано с последними налоговыми выплатами сентября, приходящимися на этот день. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 3 б.п. - до 7,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 3 б.п. - до 7,86% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 4 б.п., поднявшись до 8,12% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 8,18% годовых.