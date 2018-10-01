Российские авиакомпании впервые получили убытки на международных линиях

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании из-за роста цен на керосин в первом полугодии впервые в истории получили убытки на традиционно прибыльных международных направлениях, пишет газета "Коммерсантъ".

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в первом полугодии общий убыток российских авиакомпаний более чем в два раза превысил результат того же периода 2017 года и достиг 40,2 млрд рублей. При этом к уже привычным потерям на внутренних направлениях (37,1 млрд руб., на 49% больше первого полугодия 2017 года) впервые добавился отрицательный результат на международных линиях - 2,9 млрд руб.

Общие расходы перевозчиков увеличились на 22,1%, до 645,3 млрд руб., а доходы - только на 18,5%, до 604,4 млрд руб. Основная причина - дорогой авиакеросин - расходы на него выросли на 40,1%, до 167 млрд руб.

Цены на авиакеросин резко выросли весной из-за роста цен на нефть и ослабления рубля. В России рост биржевых цен составил 31,1%, до 47,2 тыс. руб. за тонну, в регионе Европа и страны СНГ, согласно мониторингу IATA, на середину сентября топливо подорожало на 30%, в Северной Америке - на 24%, в Латинской и Центральной Америке - на 27,2%, на Ближнем Востоке и в Африке - на 33%.

В АЭВТ также говорят о том, что авиаторы продолжают сдерживать тарифы для сохранения пассажиропотока: в первом полугодии расходы на пассажира выросли на 10%, до 9,4 тыс. руб., а доходы - только на 6%, до 8,2 тыс. руб. Удельный вес затрат на топливо, по данным АЭВТ, вырос с 23% до 26%.

При этом, по статистике Росавиации, в январе-августе крупнейшие авиакомпании перевезли 77,2 млн человек (рост на 10,3%), из них 31,4 млн (рост 10,3%) - пассажиры международных линий и 45,8 млн человек - внутренних (рост 9,7%).

Правительство же пока не решило, выделит ли оно 22,5 млрд руб. для компенсации высоких цен на авиакеросин. Опрошенные "Ъ" компании считают оптимальным решением повышение возвратного акциза на авиатопливо. Сейчас компании получают его с коэффициентом 2,08, то есть фактически субсидия составляет три тысячи рублей на тонну. Некоторые игроки пытаются решить проблему в двусторонних переговорах с нефтекомпаниями.