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Экономика

Россельхозбанк в 2018 году получит 20 млрд рублей из бюджета

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - РФ до конца 2018 года докапитализирует Россельхозбанк на 20 млрд рублей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Чтобы обеспечить необходимый уровень поддержки, необходимый уровень ликвидности, чтобы вы могли и дальше успешно кредитовать аграрный сектор, я принял решение о том, чтобы докапитализировать банк. В этом году мы направим на докапитализацию 20 млрд рублей и в следующем году докапитализацию продолжим", - сказал Медведев на встрече с председателем правления РСХБ Борисом Листовым.

"Такие решения будут приняты, просил бы их реализовать для развития сельского хозяйства в нашей стране и поддержки аграрного сектора, малого и среднего бизнеса и для других целей", - сказал глава правительства.

Премьер отметил, что "в прошлом у банка были проблемы, так называемые токсичные активы, то есть, это накопленные проблемные долги, а также участие в тех или иных проектах, по которым вероятность платежа практически нулевая, поэтому их нужно закрывать".

Листов сообщил, что за 8 месяцев 2018 года большая часть операционной прибыли была использована для расчистки баланса РСХБ. "В этом году за восемь месяцев банк заработал операционную прибыль в 44 млрд рублей, из них 38 млрд рублей было направлено на расчистку баланса от токсичных активов", - сказал он.

По его словам, кредитный портфель банка за январь-август 2018 года вырос на 13,8% и достиг 2,2 трлн рублей, из которых на предприятия агропромышленного комплекса приходится 1,2 трлн рублей.

РСХБ недавно завершил размещение допэмиссии акций в пользу Росимущества на пяти миллиардов рублей. Уставный капитал банка вырос на 1,3% - до 389,8 млрд рублей.

О том, что это не единственные средства, которые РСХБ может привлечь от государства в капитал, ранее "Интерфаксу" сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства. Собеседник агентства тогда отметил, что банк может получить дополнительный капитал за счет средств бюджета 2018 года, или эти средства могут быть заложены в бюджете на 2019-2021 годы. Дополнительный капитал нужен банку для выполнения нормативов ЦБ, добавил источник.

Зампред правления РСХБ Кирилл Левин в конце мая 2018 года сообщил, что банк рассчитывает привлечь от государства в капитал еще десять миллиардов рублей. В целом в планах банка стояло увеличение капитала в 2018 году на 30 млрд рублей. Банк уже привлек 15 млрд рублей за счет размещения "вечных" субординированных облигаций и 5 млрд рублей получает от государства в рамках допэмиссии. Левин в августе не исключил еще одного выпуска в 2018 году бессрочных субордов для пополнения капитала.

Потребность РСХБ в капитале, по оценке ЦБ, составляет как минимум 40 млрд рублей, написала в начале сентября газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Регулятор хотел бы, чтобы банк был докапитализирован на эту сумму до конца 2018 года, отмечало издание.

Внедрение стандарта "МСФО 9" сократило капитал РСХБ почти на 83 млрд рублей.

Достаточность собственных средств РСХБ (Н 1.0) на 1 сентября 2018 года снизилась до 14,0% с 15,6% на 1 января (при нормативе в 8,0%), основного капитала Н 1.2 - до 10,1% с 10,9% на 1 января (норматив - 6,0%), базового капитала (Н 1.1) - до 9,1% с 10,4% на 1 января (норматив - 4,5%).

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Теги: Россельхозбанк

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