Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,8%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом большинства рублевых цен blue chips на фоне взлета нефти Brent выше $85 за баррель из-за опасений сокращения мировых поставок сырья; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,8%, причем последний превысил 1200 пунктов впервые с начала июля.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2476,73 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1200,35 пункта (+0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже") выросли в пределах 1,3%.

Доллар подрос до 65,12 руб./$1 (+0,12 рубля).

Выросли рублевые акции "Россетей" (+1,3%), "Мечела" (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,6%), "Башнефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%).

Просели акции АФК "Система" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "РусАла" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%).

Индексы в США накануне в основном выросли на новости о том, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному между США и Мексикой. Как стало известно в воскресенье, Канада в последний момент согласилась войти в торговое соглашение, которое теперь будет называться Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA) и впервые охватит сферу финансовых услуг и цифровой экономики.

Как пишет The Wall Street Journal, Канада согласилась ограничить меры по поддержке молочной промышленности, что должно увеличить поставки на канадский рынок американской продукции. В свою очередь США отказались от требования вычеркнуть из соглашения статью, которая разрешала партнерам обжалование протекционистских мер США в сфере торговли.

Официально новое соглашение USMCA должно быть подписано 30 ноября.

Президент США Дональд Трамп назвал новое соглашение "исторической сделкой", которая является "самой современной и сбалансированной" в истории США. Он отметил, что USMCA положительно повлияет на американскую автомобильную промышленность и сельскохозяйственную сферу.

Между тем в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 59,8 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, хотя аналитики в среднем ожидали менее существенного снижения индекса, до 60 пунктов.

В Азии во вторник динамика индексов смешанная (Япония подросла на 0,1%, гонконгский Hang Seng упал после выходных на 2,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%). Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю из-за праздников по случаю Дня образования КНР.

Негативными факторами для гонконгского индекса стали слабые статданные по КНР, обнародованные на выходных, а также геополитическая напряженность в отношениях с США.

Во вторник стало известно, что в минувшее воскресенье в районе островов Спратли в Южно-Китайском море, которые оспаривают шесть государств, включая Китай, произошла встреча военных кораблей КНР и США, в результате которой китайский миноносец вынудил американский эсминец покинуть район.

Этот инцидент произошел на фоне торгового конфликта между двумя странами, являющегося главным негативным фактором для мировых рынков в настоящее время, поскольку ухудшение отношений двух крупнейших экономик мира может замедлить темпы роста глобального ВВП.

Нефть во вторник продолжает рост, при этом цена марки Brent впервые с ноября 2014 года преодолела отметку $85 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $85,12 за баррель (+0,2% и +2,7% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $75,69 за баррель (+0,5% и +2,8% накануне).

Эксперты отмечают, что нефть дорожает в отсутствие каких-либо важных статданных или колебаний валютных курсов, которые могли бы вызвать такой рост цен.

Подъем котировок обусловлен настроением трейдеров, которые опасаются, что санкции США против Ирана вкупе с проблемами Венесуэлы и замедлением роста добычи в самих Штатах могут привести к дефициту топлива на мировом рынке.

Как сообщает агентство Bloomberg, данные о танкерных перевозках нефти позволяют предположить, что экспорт нефти из Ирана в сентябре упал на 240 тыс. баррелей в сутки, до минимальных с февраля 2016 года 1,72 млн б/с. Американские санкции вступят в силу с 4 ноября.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена ожидает роста рынка акций на фоне улучшения настроений инвесторов на мировых площадках после того, как США достигли торговой договоренности с Канадой и Мексикой (прежнее соглашение НАФТА будет называться USMCA). Нефть обновила максимум с ноября 2014 года в ожидании сокращения экспорта "черного золота" из Ирана из-за американских санкций.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев также полагает, что высокие цены на энергоносители остаются фактором поддержки спроса на российские высоколиквидные акции. Нефть Brent превысила $85 за баррель на фоне опасений, связанных с уменьшением поставок из Ирана - по данным Bloomberg, экспорт иранской нефти в сентябре сократился на 1,72 млн б/с.

Между тем, потенциальным источником риска для мировых финансовых рынков может оказаться экономика Италии - некоторые из участников рынка обращают внимание на рост доходности по итальянским суверенным облигациям (например, доходность 7-летних бумаг превысила 3% годовых, тогда как средняя доходность за 2017 год и за первое полугодие 2018 года составляла 1,8%), отражающим рост неопределенности из-за противоречивого проекта бюджета.

Как следствие, "пробой" уровня 1200 пунктов по индексу РТС может оказаться под вопросом из-за общего снижения склонности инвесторов к принятию риска. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль под влиянием благоприятной динамики мировых цен на нефть.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, формальными причинами взлета нефти называют заключение нового торгового соглашения USMCA, а также рост опасений дефицита сырья после вступления в полную силу американских санкций в отношении Ирана. Однако скорее сказался и психологический фактор: рынок показал отсутствие намерения корректироваться и открытые "короткие" позиции в районе $82-83 за баррель Brent не принесли денег. А если рынок не падает даже при негативных новостях, какими выступила на прошлой неделе статистика по запасам нефти в США, то "шорты" надо закрывать и вставать в "лонг". Таким образом, цены на нефть в районе $100 за баррель уже не кажутся чем-то фантастическим. Ближайшее же сопротивление находится на отметке $88 за баррель.

Логично ожидать, что такая дорогая нефть вот-вот спровоцирует приток средств нерезидентов в российские активы. Снижается и вероятность введения жестких антироссийских санкций: Штатам надо договариваться с Россией как вторым крупнейшим мировым производителем нефти, о наращивании добычи для снижения цен. В условиях же обострения политических отношений Россия вряд ли пойдет на лоббирование вопроса увеличения добычи в ОПЕК+, считает аналитик.

На российском рынке "длинные" позиции рекомендуется открывать лишь спекулятивно, поскольку и рынок акций, и нефть выглядят перекупленными и могут скорректироваться при малейшем поводе, полагает Антонов.