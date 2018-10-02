Минфин счел цену $50 за баррель нефти достаточной для сбалансированности мирового рынка

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Цена на нефть в районе $50 за баррель достаточна для сбалансированности мирового рынка, полагают в Минфине РФ.

"В настоящее время главным маржинальным источником добычи в мире (источники, которые при равновесной цене способны удовлетворить спрос, остающийся после объема, обеспеченного проектами нефтедобычи с лучшей экономикой - ИФ) является сланцевая добыча США, с границей рентабельности около $50 за баррель. К этому добавляются шельфовые проекты (Бразилия, Ангола, Нигерия) с требуемой ценой от $40 до $60 за баррель, а также добыча из битумных песков Канады, которые получают достаточную прибыль при ценах порядка $50-60 за баррель. Таким образом, цены в районе $50 за баррель достаточны для сбалансированности мирового рынка", - говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2019-2022 годы, опубликованных министерством.

По мнению Минфина, наблюдаемые сейчас высокие цены поддерживаются преимущественно временными факторами, включая геополитические

Так, в документе отмечается "невероятно" быстрый обвал добычи Венесуэлы в 2018 году (производство страны сократилось на треть ниже квоты ОПЕК), а также политика США, которая создает риск перехода мирового рынка в состояние дефицита. "Администрация Дональда Трампа угрожает ввести санкции против Венесуэлы из-за недостатка демократии в стране. Но решающим фактором стал выход США из ядерной сделки с Ираном, в результате чего в конце 2018 года должны возобновиться полноценные санкции. Главной целью ставится подрыв экспортных доходов Ирана от продажи нефти", - говорится в основных направлениях.

Эта ситуация, по мнению Минфина, аналогична периоду высоких цен на нефть 2011-2013 годов. Тогда маржинальные издержки извлечения цен на нефть находились на уровнях порядка $80-90 за баррель, определяясь издержками сверхглубоководного и арктического шельфа, добычей нефти из битуминозных песков Канады и Венесуэлы, а также сланцевой добычей в США (имевшей в то время низкую эффективность). Несмотря на это, цены на нефть находились выше долгосрочного равновесия, колеблясь около $110 за баррель. Этому способствовала комбинация факторов, включая Арабскую весну 2011 года, спровоцировавшую войны в Ливии и Сирии, которые обвалили добычу этих стран. В 2012 году экспорт нефти Ирана был значительно подорван санкциями ООН из-за ядерной программы. Затем, после периода высоких цен 2011-2013 годов, последовала ценовая война ОПЕК со сланцевой добычей США, а маржинальные издержки извлечения нефти во всем мире снизились до текущих $50-60 за баррель.

"Таким образом, если стоимость нефти продолжат оставаться выше долгосрочных равновесных уровней, обвал цен повторится вновь. Ресурсов для добычи в мире достаточно - США, Канада, другие страны имеют возможности и будут наращивать производство", - отмечает Минфин.

Нефть Brent во вторник утром впервые с ноября 2014 года превышала отметку $85 за баррель (максимум сделок составил $85,33 за баррель), после чего произошел коррекционный разворот. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:30 по Москве во вторник составила $84,49 за баррель (-0,6% и +2,7% в понедельник), ноябрьская цена WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - $75,26 за баррель (-0,1% и +2,8% накануне).

Средняя цена нефти марки Urals в январе-сентябре 2018 года сложилась в размере $70,61 за баррель, увеличилась на 40% по сравнению с тем же периодом 2017 года. В сентябре она составила $78,06 за баррель по сравнению с $54,24 за баррель в сентябре прошлого года.