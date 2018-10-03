Минсельхоз РФ поддержал идею сертификации импортеров овощей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ считает целесообразным введение сертификации импортеров овощей для поддержания отечественного овощеводства.

О необходимости внедрения сертификации иностранных предприятий, которые поставляют тепличные сорта овощей в Россию, на минувшей неделе заявила генеральный директор ассоциации "Теплицы России" Наталия Рогова.

"Необходимо принимать во внимание, что появление на российском рынке большого количества импортных овощей может привести к падению отпускных цен местных производителей, что негативно скажется на инвестиционном цикле, окупаемости проектов и дальнейшем развитии тепличного овощеводства. Поэтому для поддержания роста производства отечественных овощей инициативу ассоциации "Теплицы России" о введении сертификации импортеров овощной продукции можно считать целесообразной", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.

Как подчеркнули в ведомстве, за последние годы в РФ растет производство собственных тепличных овощей. Причем вводимые в эксплуатацию новые теплицы пятого поколения строятся с применением новейших технологий и не уступают лучшим зарубежным аналогам.

По данным Росстата, в 2017 году в сельскохозяйственных организациях произведено 922,2 тыс. тонн тепличных овощей, что на 13,3% больше, чем в 2016 году (813,6 тыс. тонн), и на 49,9% превышает показатель 2013 года (615 тыс. тонн). В 2018 году прогноз производства тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях, в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составляет около 1 млн тонн, а к 2024 году планируется увеличить объем производства до 1,5 млн тонн, отметили в Минсельхозе.

В ведомстве напомнили, что тепличному хозяйству оказывается существенная господдержка: возмещается часть капзатрат на создание и модернизацию объектов АПК, в том числе на покупку техники и оборудования для тепличных комплексов, предоставляются инвестиционные кредиты. "Благодаря этому отрасль переживает инвестиционный подъем, - считают в ведомстве. - С 2014 по 2017 годы построено и введено в эксплуатацию более 700 га современных высокотехнологичных теплиц. В настоящее время на этапе строительства находится около 450 га зимних теплиц".

По данным ФТС, в январе-июле РФ импортировала 1,257 млн тонн овощей, что на 1,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.