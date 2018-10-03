Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,4%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду умеренным ростом большинства рублевых цен blue chips на фоне высокой нефти (Brent остается вблизи $85 за баррель, максимума с ноября 2014 года) из-за опасений сокращения мировых поставок сырья; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,4%, лидируют в росте бумаги "Россетей".

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2459,45 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1183,16 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 65,46 руб. (-0,04 рубля).

Выросли рублевые акции "Россетей" (+2%, до 0,8124 рубля), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "РусГидро" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "Мечела" (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%).

Просели "префы" "Башнефти" (-0,1%).

Поддержку акциям "Россетей" оказывают новости о планах компании провести допэмиссию с целью снижения доли участия государства с 88,04% до 75% плюс одной акции. Размещение акций может начаться в конце 2019 года, при этом цена размещения не должна быть менее номинала (1 рубль).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику (вырос Dow Jones и обновил максимум), инвесторы следили за развитием конфликта в торговых отношениях США и Китая, а также за ситуацией вокруг итальянского бюджета.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард накануне заявила, что ожидавшиеся риски в мировой экономике начали проявляться в реальности. Это может означать вероятность ухудшения прогноза роста глобальной экономики. К негативным факторам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в "реальные торговые барьеры", а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.

Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен указал на вероятность того, что ущерб от эскалации напряженности между Штатами и КНР может распространиться на другие emerging markets и в конечном итоге привести к негативным последствиям для США.

В Азии в среду преобладает снижение индексов на фоне укрепления доллара к иене (Япония снизилась на 0,8%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%). Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю из-за праздников по случаю Дня образования КНР.

Нефть в среду стабилизируется после ралли, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в среду составила $84,99 за баррель (+0,2% и -0,2% во вторник), ноябрьская цена WTI - $75,39 за баррель (+0,2% и -0,1% накануне).

По данным API, товарные запасы нефти США на минувшей неделе выросли на 907 тыс. баррелей. Официальные статданные Минэнерго США выйдут в среду в 17:30 по Москве, опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов на 1,5 млн баррелей. Если прогноз экспертов подтвердится, рост запасов станет вторым подряд.

Вместе с тем с начала года нефть подорожала более чем на 20% на опасениях, что увеличения добычи странами ОПЕК и их партнерами не хватит для того, чтобы компенсировать падающую добычу в Венесуэле и сокращение экспорта из Ирана из-за санкций США, которые вступят в силу 4 ноября.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон в среду может оказаться довольно позитивным в связи с бюджетными планами итальянцев. Доллар слабеет на глобальном рынке, что поддерживает аппетит к рисковым активам, включая сырьевые контракты. Соответственно, можно ожидать роста рынка акций РФ, у рубля также появляется повод вернуться к отметке 65 руб., к тому же в среду состоятся размещения ОФЗ после длительного перерыва.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, мировые цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать интерес инвесторов к российским бумагам, но в среду в течение дня сильные движения маловероятны. Трейдеры, по всей вероятности, будут ожидать данных Минэнерго США по запасам нефти, а также новостей с проходящего в Москве энергетического форума, в котором участвуют, в том числе, представители стран ОПЕК.

Тем временем опасения в отношении долговой нагрузки Италии немного смягчились после выхода сообщений о готовности итальянского правительства пойти навстречу пожеланиям ЕС и пересмотреть план по дефициту бюджета на 2020-2021 годы (но не на 2019 год).

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, локально поводов для оптимизма пока не хватает, в то время как отдельные факторы риска понемногу проявляют себя (политические проблемы в Италии). Для глобальных рынков в среду интерес представляют публикация индексов деловой активности в сфере услуг по ЕС и США, данных по американскому рынку труда от агентства ADP и еженедельная статистика Минэнерго (продолжение роста нефтяных котировок также может сдерживать оптимизм в целом на глобальных рынках, находя большее отражение в отдельных EM, являющихся импортерами нефтересурсов).

Немного улучшить сантимент в отношении российских активов могут комментарии М.Блумфилда (главы ACCF, одной из крупнейших лоббистских организаций в США), заявившего, что законопроект, обсуждаемый сейчас в Сенате и предлагающий ужесточить санкционное давление на РФ, не только не вынудит Россию изменить поведение, но и может сблизить Москву с оппонентами (Китай, Иран) и навредить американскому бизнесу. Тем не менее, риторика представителей Сената оставалась до текущего момента весьма жесткой, и полярные взгляды отдельных лиц не добавляют определенности.

Для российского индекса МосБиржи можно ориентироваться на продолжение "проторговки" области вокруг 2450 пунктов. На горизонте нескольких дней есть шансы на тестирование отметки 2500 пунктов, считает аналитик.