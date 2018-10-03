Рубль слегка укрепился к доллару и снизился к евро

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Доллар США немного снижается, евро растет более уверенными темпами на Московской бирже в начале торгов в среду; рубль дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая рост единой европейской валюты на Forex после сообщений о намерении властей Италии приступить к постепенному сокращению дефицита бюджета.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,37-65,48 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,48 руб. (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,76 руб. (+14,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 5,31 копейки к уровню закрытия вторника, до 70,11 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,79 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 53,53 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в парах с долларом и евро следом за котировками валют на Forex. Евро развернулся вверх и повышается в большинстве пар на сообщениях СМИ о готовности Италии пойти на некоторые уступки по вопросу бюджета. В частности, итальянская газета Corriere della sera сообщила, что правительство страны намерено постепенно сокращать дефицит бюджета и довести его с 2,4% ВВП в 2019 году до 2% в 2021 году.

Ранее евро снизился на заявлениях вице-премьера Италии Луиджи ди Майо о том, что страна "ни на миллиметр" не отступит от заявленных в бюджете на следующий год целей по государственным расходам.

В свою очередь, нефтяной рынок демонстрирует умеренное повышение в среду утром, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о росте запасов в США на 907 тыс. баррелей.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,25% - до $85,01 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,21% - до $75,39 за баррель.

Официальные статданные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 по Москве, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов на 1,5 млн баррелей. Если прогноз экспертов подтвердится, рост запасов станет вторым подряд.

Вместе с тем с начала года нефть подорожала более чем на 20% на опасениях, что увеличения добычи странами ОПЕК и их партнерами не хватит для того, чтобы компенсировать падающую добычу в Венесуэле и сокращение экспорта из Ирана из-за санкций США, которые вступят в силу 4 ноября.