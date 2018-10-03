Продажи полупроводников в мире в августе выросли до рекорда

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников в августе увеличились на 14,9% относительно того же месяца прошлого года - до $40,16 млрд с $34,96 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Это рекордный уровень за время ведения расчетов.

По сравнению с июлем текущего года реализация чипов увеличилась на 1,7% (с $39,49 млрд).

"Глобальные продажи полупроводников продолжали повышаться в августе, с легкостью превзойдя показатели за август прошлого года и немного превысив результат предыдущего месяца. Хотя рост в годовом выражении несколько замедлился в последние месяцы, продажи остаются сильными во всех основных продуктовых категориях и на всех региональных рынках", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

Продажи микропроцессоров в августе в регионе Северная и Южная Америка взлетели на 15% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе - на 9,5%, в Японии - на 8,4%, в Китае - на 27,3%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 4,7%.

Реализация чипов относительно июля текущего года в Северной и Южной Америке увеличилась на 3,6%, в КНР - на 2,1%, в АТР - на 1,3%, сообщила SIA. Между тем в Европе показатель сократился на 1,4%, в Японии - на 0,1%.