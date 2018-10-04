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АСВ продаст долг банкира Гительсона и топ-менеджеров Инкасбанка на 11,4 млрд рублей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставит на торги долг банкира Александра Гительсона и двух бывших топ-менеджеров обанкроченного Инкасбанка на 11,4 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте АСВ.

Госкорпорация сообщила, что 20 ноября проведет торги, на которых планирует реализовать права требования к Гительсону и бывшим топ-менеджерам Инкасбанка.

В 2014 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлек к субсидиарной ответственности Гительсона (владел Инкасбанком и возглавлял его совет директоров), а также бывшего предправления Татьяну Лебедеву и ее зама Людмилу Саморукову. Суд постановил взыскать с них солидарно почти 11,4 млрд рублей.

АСВ выяснило, что за два года до отзыва лицензии банк проводил фиктивные операции через технические корреспондентские счета НОСТРО в банках-нерезидентах. Все операции проводились на основании подложных СВИФТ-сообщений, которые изготавливались в помещении банка на бумажном носителе и никогда не отправлялись банками-корреспондентами. Операции совершались Лебедевой по указаниям и при непосредственном участии Гительсона, обеспечивавшего изготовление подложных СВИФТ-сообщений, указывало АСВ.

Вторая группа сделок, повлекших причинение Инкасбанку убытков и как следствие его банкротство, сводилась к предоставлению невозвратных кредитов коммерческим организациям, подконтрольным Гительсону.

Икансбанк - не первая кредитная организация, подконтрольная Гительсону, которая испытала проблемы в кризис 2009 года. Крупнейшим стал банк ВЕФК, который был санирован осенью 2008 года.

В 2015 году Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Гительсона к трем годам колонии по обвинению в мошенничестве, растрате и присвоении около 1,8 млрд рублей из бюджета Ленинградской области. Учитывая срок ареста банкира, он должен был провести в заключении меньше года, поскольку на момент его задержания в Австрии и последующей экстрадиции в РФ находился под стражей.

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Теги: АСВ, Инкасбанк
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