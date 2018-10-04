Структура совладельца "Связного" потребовала 8 млрд рублей от банкрота Ноготкова

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Компания Lonestar Enterprises Ltd предъявила кредитное требование на 8,03 млрд рублей к основателю и бывшему владельцу ритейлера "Связной" Максиму Ноготкову, который летом этого года был признан банкротом, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Ноготков признан банкротом 12 июля решением Арбитражного суда Калужской области. В отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества до 12 января 2019 года.

26 сентября зарегистрированная на Британских Виргинских Островах Lonestar Enterprises подала заявление о включении в реестр требований кредиторов Ноготкова. Основаниями возникновения кредитных требований являются договоры займа, поручительства, уступки прав, кредитные договора, а также решения суда в период с февраля 2013 по январь 2018 гг.

Помимо Lonestar Enterprises в числе компаний, предъявивших требования, "Связной Логистика" (5,2 млрд рублей), "Связной Банк" (282,4 млн рублей), "ВЭБ-Лизинг" (91,6 млн рублей) и др.

Lonestar Enterprises аффилирована с группой SLV Олега Малиса, SLV является контролирующим акционером компании, объединяющей ритейлеров "Связной" и "Евросеть".

В пресс-службе SLV от комментариев отказались.

На 1 октября на включение в реестр требований кредиторов Ноготкова поступили заявления от ФНС и семи компаний на общую сумму 13,7 млрд рублей.

Ноготков создал бизнес, из которого в итоге выросла группа "Связной", в середине 1990-х годов. В числе активов группы были ритейлер мобильной электроники "Связной", одноименный банк, интернет-магазин Enter, сеть ювелирных салонов Pandora (развивалась в России по франшизе) и др.

В конце 2014 года Ноготков потерял контроль над компанией из-за долговых проблем, после чего переехал с семьей в Калифорнию. Предприниматель выступал личным поручителем по долгам группы "Связной", поэтому все финансовые претензии и требования по возврату кредитов предъявлялись лично ему.