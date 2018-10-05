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Экономика

Unilever отказался от плана консолидации в единую структуру

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Unilever, один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, в пятницу объявил об отказе от своего плана объединения британских и голландских операционных компаний на фоне оппозиции со стороны ряда крупных акционеров.

Ранее планировалось, что Unilever упростит корпоративную структуру и объединит две существующие в настоящее время независимые структуры - нидерландскую Unilever NV и британскую Unilever Plc - в единую компанию New Unilever NV со штаб-квартирой в Роттердаме.

Отказ от этого намерения является неожиданной капитуляцией для покидающего пост главного исполнительного директора компании Пола Полмана, который сделал консолидацию своей "лебединой песней" в Unilever. Отказавшись от недружественного поглощения американским конкурентом Kraft Heinz Co., Полман и совет директоров приступили к стратегическому пересмотру бизнеса, по итогам которого решили перейти на единую структуру, как более гибкую, отмечает Dow Jones.

Однако в последние недели несколько крупных институциональных инвесторов Unilever заявили о том, что они будут выступать против этого плана в ходе голосования акционеров, назначенного на конец октября. Это вызвало вопросы о том, получит ли компания достаточную поддержку своего плана.

В число противников вошли Aviva, M&G, Legal & General, Schroders, Lindsell Train, Columbia Threadneedle и Royal London Asset Management, которые в совокупности владеют примерно 10% акций компании.

В пятницу Unilever отказалась от намерения консолидировать бизнес, заявив, что единая структура могла бы стоить ей места в фондовом индекса FTSE 100, в расчет которого входят крупнейшие компании Великобритании. Это привело бы к продаже акций Unilever рядом инвестиционных фондов, которые привязывают свои портфели к индексам.

Компания заявила, что по-прежнему считает упрощение своей структуры лучшим решением в долгосрочной перспективе и что теперь она будет изучать дальнейшие шаги и общаться с акционерами.

Котировки акций Unilever в ходе торгов в пятницу в Лондоне снизились на 0,3%, в Амстердаме - выросли на 0,6%. Компания также имеет листинг в Нью-Йорке.

Unilever была создана в 1930 году в рамках слияния нидерландской Margarine Unie и британской Lever Brothers. Концерн работает более чем в 100 странах, включая Россию, на рынок которой он вышел в 1992 году. Компания выпускает продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos.

В России Unilever принадлежат четыре крупных производственных кластера: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии - в Санкт-Петербурге, косметической продукции - в Екатеринбурге, мороженого - в Омске.

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