Зерновой союз и РЭЦ разработают отсрочку платежа для покупателей российского зерна

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Зерновой союз и Российский экспортный центр (РЭЦ) разрабатывают механизм отсрочки платежа для покупателей российского зерна. Об этом сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский журналистам в ходе российской деловой миссии в Марокко, организованной РЭЦ.

"Мы рассмотрели тормоза, которые есть на пути российского зерна в Марокко, и обнаружили, что в РФ недостаёт инструментов финансирования поставок", - заявил Злочевский.

"В связи с этим вместе с РЭЦ пытаемся отработать механизм финансового сопровождения сделок, поставок зерна с длительной отсрочкой платежа. Речь идёт об отсрочке платежа до 365 дней", - уточнил он.

По его словам, многие покупатели зерна привыкли к длительной отсрочке платежа. Это, в частности, касается рынков, на которые поставляется французская пшеница - Марокко, Алжир. "Отсрочка позволяет перерабатывать зерно, реализовать продукцию и потом расплачиваться", - сказал глава Зернового союза.

"Пилотный проект мы пытаемся реализовать на примере Кубы, туда поставки небольшие. Отработаем, а потом этот инструмент распространим на другие рынки", - сообщил он.

Злочевский уточнил, что в настоящее время российское зерно с отсрочкой платежа не экспортируется.

Глава Зернового союза уверен, что предоставление отсрочки сделает российское зерно более конкурентоспособным на мировом рынке, в том числе и на рынке Марокко.

"Мы также рассматриваем Марокко как возможного транзитера российского зерна в сопредельные страны Африки", - сказал он.

Как заявил в рамках миссии генеральный директор Национального агентства зерновых и зернобобовых культур Марокко Азиз Абделяли, в зависимости от погодных условий и количества осадков Марокко производит от 3,5 млн до 11 млн тонн зерна в год. За последние пять лет сбор стабилизировался на уровне 5-6 млн тонн.

По его словам, у марокканской стороны нет претензий к зерну, поставляемому из России. "Проблемы с российским зерном не встречаются", - сказал он.

По данным Национальной ассоциации экспортёров сельхозпродукции (РФ), Марокко импортирует от 3 млн до 9 млн тонн зерна в год. "Мы можем предложить серьёзную долю в этом объёме, - заявил президент ассоциации Сергей Балан. - Для нас рынок Марокко очень интересен и перспективен".

В 2016/2017 сельхозгоду Марокко импортировала 822 тыс. тонн пшеницы из РФ, в 2017/2018 сельхозгоду поставки снизились до 431 тыс. тонн.

С 1 ноября Марокко отменяет пошлину на ввоз пшеницы, размер которой составляет 135%.