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Международные резервы РФ в сентябре снизились на $1,5 млрд

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в сентябре 2018 года уменьшился на $1,452 млрд, или на 0,3%, до $459,163 млрд с $460,615 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В январе-сентябре 2018 года резервы выросли на $26,421 млрд, или на 6,1%, с $432,742 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в сентябре выросла на $226 млн, до $77,491 млрд, его доля в резервах увеличилась до 16,9% с 16,8%.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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Теги: ЦБ РФ

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