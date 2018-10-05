Число банкротств в РФ скатилось с пика. Обзор

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с корпоративными банкротствами в России по-прежнему отражает околостагнационное состояние экономики, отмечают эксперты. Но свежая статистика говорит также о росте, хотя и небольшом, эффективности процедур несостоятельности. Дальнейшее реформирование законодательства о банкротстве может закрепить и даже углубить намечающиеся тенденции, считают эксперты.

Кредиторам вернулось больше денег

За девять месяцев 2018 года российские компании-банкроты вернули кредиторам 68,8 млрд рублей - 6,4% от сумм, включенных в реестры требований, свидетельствуют данные отчетов о завершении конкурсного производства, раскрытых арбитражными управляющими в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторы получили на 14,3% больше средств, а в расчете на одну завершенную процедуру банкротства должники вернули в среднем 13,48 млн рублей - на 5% больше, чем за аналогичный период 2017 года (здесь и далее, если не указано иное, говорится о девяти месяцах 2018 года и аналогичном периоде прошлого года - ИФ). Доля удовлетворенных требований кредиторов по отношению к сумме включенных в реестры несколько увеличилась - с 6,3% до 6,4%.

"Управляющие более активно оспаривают сделки должников, что способствует росту объема конкурсной массы", - отмечает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. В январе-сентябре 2018 года управляющие подали на 20% больше заявлений о признании сделок должника недействительными - 5937. Суды удовлетворили 41% таких заявлений (в январе-сентябре 2017 года - 43%).

Впрочем, руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский считает, что сейчас управляющие оспаривают сделки только в самых очевидных случаях или под нажимом кредиторов. "Ситуация изменится с принятием законопроекта, в котором предусмотрена десятина (10% - ИФ) от поступлений в результате оспаривания сделок должника, - отмечает Эдуард Олевинский. - Она пойдет управляющему и привлеченным им специалистам". Комитет Госдумы по природным ресурсам в июле 2018 года рекомендовал принять это предложение при втором чтении законопроекта о реструктуризации долгов при банкротстве.

Старший юрист группы по разрешению споров международной юридической фирмы Baker McKenzie Павел Новиков согласен с тем, что управляющие станут более мотивированными. Но не факт, что оспаривание сделок должника всегда будет приносить деньги управляющим. "Закон наделяет кредиторов возможностями самим оспаривать сделки. Следовательно, не все кредиторы с энтузиазмом воспримут перспективу отдавать часть взысканного управляющим, так как эти денежные средства могли бы достаться в большем объеме им самим", - добавляет Новиков.

Пока же вознаграждения управляющих и привлеченных ими лиц уменьшаются. В среднем на одно завершенное дело они сократились на 14% до 844,6 тыс. рублей, а в процентном отношении к размеру выплат кредиторам - с 7,6% до 6,3%.

Околостагнационная стабильность

Рост количества банкротств компаний между тем практически прекратился. За девять месяцев 2018 года суды приняли 9680 решений о несостоятельности юридических лиц - только на 0,1% больше. А в III квартале 2018 года количество банкротств и вовсе снизилось на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 3054.

"Тот факт, что количество банкротств вернулось на уровень годичной давности после пика в конце 2017 года (3875 в IV квартале 2017 года - ИФ), объясняется околостагнационным состоянием экономики", - отметил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.

Риски сейчас сконцентрированы в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос - строительных секторах, машиностроении, - а также воздушном транспорте, отмечает Сальников. "Там ситуация стабильно напряженная, - сказал он. - В сырьевых секторах, напротив, все хорошо".

Среди юрлиц, находящихся сейчас в процедуре конкурсного производства, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" на 28 сентября 2018 года, больше всего строительных компаний - 6897 (21% от общего числа).

Имущества находят больше

Компании, завершившие процедуру банкротства в период с начала этого года, были более "обеспеченными", чем ранее. Средний размер стоимости выявленного имущества должников, по данным инвентаризации, раскрытым в отчетах, вырос на 21% до 94,21 млн рублей. По словам Юхнина, этим также может объясняться чуть более высокий возврат средств кредиторов.

Средняя сумма включенных в реестры требований выросла в существенно меньшей степени - на 5% до 212,12 млн рублей. Тем не менее, объем требований кредиторов более чем вдвое превышает размер имущества должников уже на этапе инвентаризации, а на торгах имущество продают еще дешевле: сумма выручки по их итогам была в шесть раз меньше, чем общий размер инвентаризированного имущества. В среднем на одно дело выручка составила 15,94 млн рублей.

Положение может исправить изменение законодательства, отмечают эксперты. "Англо-голландский аукцион, то есть возможность понижения и повышения цены в ходе одной сессии, сократил бы сроки процедур банкротства очень существенно - на полгода. Сейчас все это время нереализованное имущество должника дешевеет, а бизнес должника, который мог бы возродить покупатель имущества, погибает", - говорит Олевинский. Но соответствующий законопроект, разработанный Минэкономразвития, уже несколько лет находится в стадии межведомственного согласования.

Кредиторы - основные инициаторы банкротств

В структуре заявителей в делах о банкротстве компаний, по данным "Федресурса", по-прежнему преобладают кредиторы. В делах, инициированных в первые три квартала 2018 года, они выступили в этой роли в 76% случаев, еще в 14% это был уполномоченный орган и в 9% - сами должники. Годом ранее распределение отличалось несильно: в 81% случаев инициаторами банкротства выступали кредиторы, в 8% - уполномоченный орган и в 10% - сами должники.

Похожая структура инициаторов банкротства прослеживается по обязательным публикациям в "Федресурсе", которые с 1 января 2018 года должны делать не только кредитные организации. С начала года кредиторы опубликовали 18213 сообщений о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве (72%), уполномоченные органы - 5451 (22%), а сами должники - 1564 (6%).

Примерно две трети намерений выливались в реальные банкротства. Так, в отношении 63% должников, указанных в соответствующих сообщениях в период с января 2015 года по декабрь 2017 года, впоследствии была введена процедура конкурсного производства, следует из статистики "Федресурса".

"Большая часть недошедших до суда угроз кредиторов обанкротить должника кончается расчетами с кредитором, - говорит Олевинский. - Должники имели возможность погасить долг, просто не торопились делать это, пока не завершился процесс судебного взыскания". Кредиторы, в свою очередь, по его словам, вынуждены были перед подачей заявления о банкротстве должника "просуживать" задолженность.

"В ряде случаев это ведет к погашению долга без введения процедуры банкротства. В ином случае - затягивает начало процедуры", - констатирует Олевинский. По его словам, очевидно, что требование закона об обязательном наличии вступившего в законную силу решения суда о взыскании нужно устранить хотя бы для бесспорных долгов, как это сделано для банков и налоговых органов. "Тогда кредиторы получат удовлетворение раньше, а у должников будет меньше соблазна для злоупотреблений", - уверен Олевинский.

Практика публикации сообщений о намерении подать заявление о банкротстве дала новые возможности кредиторам. "Эти сообщения стали использоваться как инструмент давления", - говорит Новиков.

Раньше, по его словам, в целях погашения задолженности часто использовали подачу в суд заявлений о банкротстве. Должник часто понимал сигнал и платил. "Задолженность погашалась до принятия решения судом о введении наблюдения, и банкротство не начиналось", - отмечает Новиков.

Закон и стандарты для реабилитации

Реабилитационные процедуры (внешнее управление и финансовое оздоровление) суды вводят все реже. Число таких процедур снизилось до 240 с 302 при примерно стабильном, как уже отмечалось, количестве новых дел о банкротстве.

Увеличению числа попыток реабилитации, по мнению экспертов, будут способствовать вступление в силу законопроекта о реструктуризации долгов (принят в первом чтении в декабре 2017 года), так и внедрение разработанного Российским союзом саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (РССОАУ) стандарта финансового анализа должника (этот документ находится на утверждении в Минэкономразвития).

"Применение стандарта поможет выявить не только последствия кризиса на предприятии-должнике - негативные изменения активов и пассивов, появление убытков, неплатежеспособности, но и внешние и внутренние факторы, приведшие к неудачам, обосновать условия, при которых предприятие может возродиться", - говорит один из разработчиков стандарта, доцент кафедры финансового менеджмента факультета госуправления МГУ Ольга Львова. По ее словам, в случае целесообразности проведения ликвидационных процедур, применение стандарта поможет осуществить их быстрее, а также точнее определить стоимость имущества должника и размер конкурсной массы.

"Положительным может быть дифференцированный подход к должникам. Например, при новом подходе к финанализу управляющий должен будет готовить его в расширенном виде для тех должников, которые способны восстановить свою платежеспособность и продолжить свою коммерческую деятельность", - отмечает Новиков. Такой подход, по его словам, может дать стимул для выработки кредиторами, должником и управляющим совместного подхода по реабилитации компании.