Экономика

Льготное валютное регулирование предложили расширить на "дочек" фигурантов санкционного списка

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил очередной проект поправок в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", посвященный освобождению резидентов, попавших под санкции, от обязанности репатриировать экспортную выручку и использовать счета в уполномоченных банках для расчетов с нерезидентами.

В июле уже был принят закон, которым отменялись штрафы за нерепатриацию выручки для компаний-экспортеров, которые попали под западные санкции. Как пояснял тогда замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, проблема коснулась компаний под санкциями, которые не могли вернуть валютную выручку, за что могли быть оштрафованы по действовавшему на тот момент законодательству. По словам замминистра, правительство разрабатывало отдельный законопроект, касающийся либерализации валютного законодательства для санкционных компаний, однако он не успел бы пройти три чтения в Госдуме в весеннюю сессию, поэтому было решено внести поправки относительно отмены штрафов в уже находящийся на рассмотрении во втором чтении законопроект.

В принятых тогда поправках устанавливалось, что компания освобождается от обязанности репатриировать валютную выручку в случае, если она включена в специальный перечень резидентов, попавших под санкции. Данный перечень утверждает Федеральная налоговая служба по согласованию с Минфином после подачи резидентом соответствующего заявления. Перечень должен быть размещен на официальном сайте ФНС.

В опубликованном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроекте уточняется норма, принятая летом текущего года относительно включения резидентов, попавших под санкции, в этот специальный перечень.

Круг таких резидентов расширяется. Если раньше речь шла только о тех, кто сам попал под меры ограничительного характера иностранных государств, гособъединений или учреждений, то теперь в него предлагается также включить резидентов, в капитале которых на 50% и более прямо или косвенно участвуют лица, попавшие под санкции.

Кроме того, теперь такие компании смогут не только не получать на свои счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли по внешнеторговым договорам, но и не возвращать в РФ средства, уплаченные нерезидентами за не ввезенные в РФ товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Предлагается считать такие компании при попадании в перечень выполнившими два этих обязательства.

Как отмечается в материалах к законопроекту, с которыми ознакомился "Интерфакс", в основе законопроекта - предложения ПАО "Силовые машины" по минимизации последствий санкций, введенных в отношении отдельных резидентов РФ. Подконтрольная Алексею Мордашову компания попала под американские санкции в январе этого года, и вскоре столкнулась с серьезными проблемами при исполнении зарубежных контрактов. В частности, в мае стало известно, что компания не может получить экспортную выручку в размере $102,3 млн (более 6 млрд рублей) по контракту на сооружение ТЭС "Лонг Фу-1". Банки-нерезиденты отказываются проводить платежи в адрес подсанкционного лица, а у вьетнамского заказчика - государственной компании - нет полномочий от органов власти на изменение контракта, а также валюты и банков, задействованных в расчетах, отмечал "Силмаш".

В настоящее время в Госдуме также находится проект поправок в КоАП о снижении штрафов за нерепатриацию валютной выручки и введении 30-дневного периода для всех российских экспортеров, в течение которого не применяются штрафы за нарушение сроков репатриации выручки. При этом в тексте законопроекта упоминается перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности (должен утверждаться в порядке, который устанавливает правительство РФ), к которым за эти нарушения применяется либо предупреждение, либо штраф от 3% до 5% от суммы, не зачисленной на счета в уполномоченных банках. В первом чтении документ планируется рассмотреть в ноябре.

О необходимости существенной либерализации валютного контроля Минфин РФ начал заявлять еще в 2017 году. В январе 2018 года министерство подготовило поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которыми предусматривалась отмена обязательной репатриации экспортной выручки как в рублях, так и в иностранной валюте, для всех экспортеров-резидентов, отмена запрета на операции между резидентами РФ за рубежом, а также снятие ограничений на операции резидентов по счетам в иностранных банках. Однако законопроект не был поддержан - правительство приняло сторону Банка России, выступавшего против предложения Минфина и углядевшего в нем увеличение риска проведения резидентами сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.

В конце апреля Минфин вновь заявлял, что считает оптимальным способом реагирования на санкции США и их союзников предоставление бизнесу максимальной свободы действий на международных рынках, что предполагает отмену требования о репатриации экспортной выручки в страну. Такая позиция содержалась в письме Минфина, направленном в Минэкономразвития и аппарат правительства РФ.

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Теги: Минфин РФ

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