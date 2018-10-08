Рубль ослаб к доллару и евро следом за дешевеющей нефтью

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль снижается к бивалютной корзине следом за падением котировок "черного золота".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,82-66,93 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,92 руб./$1 (+31,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 76,98 руб./EUR1 (+27 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 29,61 копейки к уровню закрытия пятницы, до 71,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,8 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 31,9 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов понедельника следом за нефтью, дешевеющей на заявлениях представителей Саудовской Аравии о готовности компенсировать сокращение поставок топлива из Ирана за счет свободных мощностей.

Как заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, его страна в настоящее время добывает близкие к рекорду 10,7 млн баррелей нефти в сутки и при необходимости может увеличить показатель на 1,3 млн баррелей в сутки.

Кроме того, по его словам, власти Саудовской Аравии и Кувейта близки к соглашению по поводу возобновления добычи на двух совместно разрабатываемых месторождениях, потенциальная добыча которых составляет 500 тыс. баррелей в сутки.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 подешевели на 0,86% - до $83,46 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,77% - до $73,77 за баррель.

Источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа, сообщают, что власти США ведут переговоры с государствами, которые хотят продолжать закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против страны 4 ноября.

В частности, для некоторых стран может быть сделано исключение, и им будет разрешено импортировать нефть из Ирана. Ранее власти Штатов исключали такую возможность.

В понедельник в США отмечается День Колумба, но биржи работают.