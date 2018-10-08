"Победа" обжаловала решение ВС РФ о ручной клади сверх нормы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") подала апелляцию на решение Верховного суда РФ по иску перевозчика к Минтрансу РФ об отмене в федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади.

Как заявил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков в эфире телеканала "Россия 24", заседание суда назначено на 20 ноября.

Топ-менеджер напомнил, что "Победа" обращалась к производителю самолетов Boeing, из которых состоит парк авиакомпании, с просьбой рассчитать объем ручной клади, "который каждый пассажир мог бы разместить безопасно на полках нашего самолета с учетом особой конфигурации нашего салона". "Мы получили однозначный ответ: геометрические размеры 36 на 30 на 27 сантиметров, и больше ничего сверх этого разместить невозможно. Поэтому мы сделали такие калибраторы и попросили наших клиентов строго соблюдать эти правила. Мы разрешаем везти абсолютно любой перечень вещей, не запрещенных законом, в любом количестве - но чтобы все это поместилось в калибратор", - сказал Калмыков.

По его словам, "95%-ная загрузка наших кресел говорит о том, что нашим клиентам наши правила нравятся". "Они готовы на такие правила в обмен на низкие цены на полеты", - добавил он.

"Мы обращались в суд, суд не встал на нашу сторону. Но мы считаем, что такое решение все-таки ущемляет права пассажиров в части обеспечения безопасности, и подали апелляцию. 20 ноября у нас в Верховном суде состоится заседание по нашей апелляционной жалобе, - сказал АКалмыков, отметив, что вновь придет на заседание "с полным перечнем всех этих вещей". "Потому что мы хотим показать, что мы не можем возить безразмерный перечень вещей, которые нельзя ни взвесить, ни геометрически измерить. Мы говорим, что это у нас просто негде безопасно разместить", - подчеркнул гендиректор "Победы".

При этом он напомнил об инциденте "с одной из российских авиакомпаний, в результате которого потребовалась экстренная эвакуация пассажиров". "И нормативное время на эвакуацию там было очень сильно превышено. И мы абсолютно уверены, что оно было превышено из-за отсутствия контроля за ручной кладью, из-за большого количества ручной клади в салоне", - считает Калмыков.

В августе сообщалось, что Верховный суд РФ отказался удовлетворить административный иск авиакомпании "Победа" к Минтрансу об отмене в федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади.

"Победа" требовала признать частично незаконными федеральные правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов, которые Минтранс утвердил в конце прошлого года. Согласно правилам, авиакомпании могут сами установить бесплатную норму ручной клади (но не менее 5 кг), а сверх нее обязаны брать в салон, без ограничения размера и веса, дамскую сумку или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание, костюм в портпледе, лекарства, с ограничениями габаритов - рюкзак, детские коляски и люльки, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складные кресла-коляски, запечатанные товары duty free.

Этот перечень содержится в 135-м пункте правил, который и требовала отменить "Победа". В компании убеждены, что этот пункт противоречит федеральным законам. "В соответствии с пунктом 133 правил без взимания дополнительной платы пассажиры имеют право провозить вещи, которые перечислены в этом пункте. Пункт 135 противоречит пункту 133 и уже поэтому не может существовать. Более того, пункт 135 противоречит пункту 3 статьи 786 Гражданского кодекса и пункту второму статьи 106 Воздушного кодекса, который имеет приоритет над федеральными авиационными правилами", - заявил в суде защищавший "Победу" адвокат Генрих Падва.

В целом "Победа" считает, что регулятор не должен предъявлять к перевозчикам сервисные требования - в правилах должны быть прописаны только нормы безопасности. При этом компания предлагает оставить норму о бесплатной перевозке в салоне детских колясок и люлек, предметов необходимости людей с ограниченными физическими возможностями.

Представители Минтранса ходатайствовали об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что ведомством подготовлен и вынесен на публичное обсуждение проект изменений оспариваемых правил. "Истец говорит, что министерство транспорта выходит за пределы своих полномочий, устанавливая понятие "сверх нормы". Мы (проектом изменений правил - ИФ) во избежание всех недопониманий уходим от понятия "сверх нормы", включая перечень (из пункта 135 - ИФ) в пункт 133", - сказала представитель Минтранса.

Представитель Генпрокуратуры РФ поддержала ответчика. "Оспариваемые федеральные авиационные правила приняты в соответствии с приведенными нормами Воздушного кодекса и полномочиями министерства транспорта. Прошу в удовлетворении искового требования отказать", - сказала она.

После оглашения решения суда Калмыков заявил журналистам, что "Победа" будет его обжаловать. "Мы, конечно, будем это решение обжаловать, так как видим неисполнимость этих правил, - сказал он. - Но если решение вступит в законную силу, после обжалования, мы будем вынуждены пересмотреть наши правила. К сожалению, график оборота воздушных судов изменится". Он пояснил, что это приведет к увеличению себестоимости рейса и, как следствие, к повышению стоимости билетов.