Орешкин сообщил, что инфляция в России в 2018 году составит 3,9-4,0%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в 2018 году превысит официальный прогноз в 3,4%, но уложится в таргет ЦБ в 4% и составит 3,9-4,0%, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"В наш (официальный - ИФ) прогноз - 3,4%, понятно, что (инфляция) не укладывается. Но вот то, что это будет цифра порядка 3,9-4% на конец года - это то, что мы видим сейчас", - сказал он.

"Если посмотреть группы инфляции, очень серьезный фактор - быстрый рост цен на плодоовощную продукцию, который во многом поднял значение общего индекса потребительских цен до более высоких значений. Если смотреть базовую инфляцию, очищенную от сезонности, она находится ниже уровня в 4%, то есть здесь никаких рисков для ценовой динамики мы не видим", - пояснил министр причину превышения прогноза.

"Да, будет конечно же эффект от НДС в начале следующего года, он абсолютно ожидаем, он будет носить краткосрочный характер, - добавил Орешкин. - Пока базовая инфляция устойчиво находится на уровне 4% и даже чуть ниже".

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре составила 0,5%, за январь-ноябрь - 3,4%. В годовом выражении инфляция в ноябре ускорилась до 3,8% с 3,5% в октябре.