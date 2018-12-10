Минпромторг и группа "ГАЗ" заключили СПИК по производству автомобилей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в понедельник заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

СПИК подписали президент группы "ГАЗ" Вадим Сорокин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Проект предполагает создание промышленного производства колесных транспортных средств и модернизацию существующих мощностей по их выпуску на базе производственных предприятий группы "ГАЗ" (модели легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей и тяжёлых грузовиков).

Мантуров сообщил журналистам, что заключение специнвестконтракта - давно готовившийся шаг.

"(Заключение СПИК - ИФ) рассчитано на то, что (. . .) коллеги из группы "ГАЗ" реализуют те инвестиционные решения, которые заложены в параметрах этого проекта в части инвестиций дополнительных - около 20 млрд рублей - по ряду направлений, связанных с увеличением уровня локализации, с расширением модельного ряда и, естественно, с наращиванием экспортного потенциала. Это (рост экспорта - ИФ) также заложено в периметре специнвестконтракта", - сказал министр.

В сообщении Минпромторга отмечается, что СПИК "Создание промышленного производства новых колесных транспортных средств и модернизация существующих колесных транспортных средств на базе производственных предприятий группы "ГАЗ" подписан на 10 лет - до 2028 года. "Разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения", - отмечают в министерстве.

При этом указывается, что в рамках СПИКа будут локализованы двигатель, коробка перемены передач и системы управления. В частности, планируется организация производства новых моделей легких коммерческих автомобилей и грузовиков и локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV. "Разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области, группа "ГАЗ" планирует в рамках СПИКа направить 20,887 млрд рублей на создание нового производства и обновление существующих мощностей. В сообщении отмечалось, что "по предварительным подсчетам, примерно половина этой суммы будет инвестирована в нижегородские предприятия группы "ГАЗ".

"Минимальный объем налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин по проекту - свыше 63 млрд рублей (с учетом инвестиций и налогов в других регионах: Ярославская, Челябинская, Ульяновская, Московская области). За все время реализации проекта будет создано до 1,8 тыс. рабочих мест (всего по стране). Ожидается также увеличение объема экспорта производимых автомобилей", - приводила пресс-служба слова министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова по итогам работы межведомственной комиссии в Минпромторге РФ.

Также сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину и ФАС России "обеспечить заключение" СПИК с Hyundai, ПАО "ГАЗ", ООО "БМВ Русланд Аутомотив" (BMW) и ГК "Автотор".