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Экономика

Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 13 декабря выросли

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,858 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2,486 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 12 декабря составлял 2,36 трлн рублей по России и 1,986 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 13 декабря составили 1,564 трлн рублей по России против 1,484 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.

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Теги: ЦБ РФ
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