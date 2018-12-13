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Китай возобновил закупки соевых бобов в США

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Китай на этой неделе возобновил импорт соевых бобов из США, что немного успокоило американских фермеров и, вероятно, поможет Пекину на переговорах с Вашингтоном о торговле.

По данным Совета по экспорту соевых бобов США, за последние 24 часа китайские клиенты приобрели от 1,5 млн до 2 млн тонн этого вида сырья, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Как ожидается, закупленные соевые бобы будут поставлены уже в I квартале 2019 года.

До сих пор не очень понятно, собирается ли правительство КНР отменить пошлины на сою и сжиженный природный газ, введенные в ответ на действия властей США. Есть вероятность, что правительство будет компенсировать наценку покупателям указанной продукции.

Отмечается, что в октябре закупки соевых бобов в США Китаем рухнули на 95% по сравнению с тем же месяцем 2017 года, что негативно сказалось на ценах и на прибыли американских фермеров.

В ходе саммита G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли договоренности, согласно которой Штаты не будут повышать пошлины на китайские товары в течение 90 дней, а Китай увеличит закупки американской продукции. В это время будут вестись переговоры о долгосрочном решении торговых противоречий между странами.

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Теги: Китай, США
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