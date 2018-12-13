Главные новости
ЭкономикаСбербанк не будет вводить кешбэк по картамВ РоссииКадыров заявил, что Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешалиСпортЗаподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты проб
Экономика

"Газпром" отказался от иска к "СОГАЗу" на 1,9 млрд рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял ходатайство ПАО "Газпром" об отказе от иска к АО "Страховое общество газовой промышленности" ("СОГАЗ") на сумму 1,901 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Отказ от иска судом принимается, производство по делу прекратить", - сказала судья в ходе заседания.

На 13 декабря было назначено первое заседание.

Представители "Газпрома" и "СОГАЗ" отказались комментировать суть дела.

Ранее сообщалось, что "Газпром" 22 октября подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к "СОГАЗу" на сумму 1,901 млрд рублей.

"Газпром" - один из акционеров "СОГАЗа".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Газпром, СОГАЗ
Экономика
Хлеб в России с начала года подорожал на 4%Хлеб в России с начала года подорожал на 4%
Повышение цен укладывается рамки среднегодовой инфляции, заявляют в РОСПиКПодробнее
 Сбербанк не будет вводить кешбэк по картамСбербанк не будет вводить кешбэк по картам
Бонусная программа "Спасибо" в 2018 году принесла банку больше 25 млрд руб. убытковПодробнее
 Чубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергииЧубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии
Участниками объединения стали УК "Роснано", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс", "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbHПодробнее
 Туроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетовТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетов
Туристам выписали билеты на рейс авиакомпании, которая не планировала летать туда в декабреПодробнее
ООН оценила потребности КНДР в зернеООН оценила потребности КНДР в зерне
В этом году урожай в Северной Корее был ниже среднего уровняПодробнее
 Китай собрался снизить пошлины на американские автомобилиКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили
После переговоров Трампа и Си Цзиньпина тарифы решено опустить с 40 до 15%Подробнее
 Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазинLamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазин
Открытие в Москве намечено на I квартал 2019 года, в магазине будет работать кафеПодробнее
 "АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta"АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta
Причина заключается в несертифицированной комплектации шинПодробнее
 Китай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласийКитай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласий
Стороны предложили меры и сроки урегулированияПодробнее
 Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в миреАвстралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
Лидировавший ранее Катар снизил экспорт в это время года впервые с 2014 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 декабря6 фото
12 декабря
Фотохроника 12 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 11 декабря6 фото
11 декабря
Фотохроника 11 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСбербанк не будет вводить кешбэк по картамВ РоссииКадыров заявил, что Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешалиСпортЗаподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты пробВ миреБританские депутаты-консерваторы выразили доверие МэйСпортАвстрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопингаСпортФутболисты ЦСКА крупно победили "Реал", но вылетели из еврокубков

Прямые инвестиции немецкого бизнеса в РФ превысили 2 млрд евро за три квартала

Последний "звездный дождь" года достигнет пика в ночь на 14 декабря

Гендиректор РУСАДА прокомментировал ситуацию с российскими биатлонистами в Австрии

Юрий Ганус считает, что у австрийской полиции были основания для проверки россиян Подробнее

В Таджикистане опровергли запрет проката "Богемской рапсодии"

Два израильтянина погибли в результате стрельбы на Западном берегу реки Иордан

СБУ заявила о доказательствах "разжигания межнациональной вражды" Московским патриархатом

Настоятеля Киево-Печерской лавры подозревают в подготовке провокаций накануне Объединительного собора Подробнее

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 14 декабря

Второй день саммита ЕС пройдет на фоне социальных протестов в Бельгии

Обвинение в гибели ребенка в ливневке Сочи предъявили инженеру коммунального предприятия

Украинская журналистка объяснила нарушение миграционного закона РФ уголовным преследованием на родине

Украинская журналистка объяснила нарушение миграционного закона РФ уголовным преследованием на родинеПо решению суда ее собираются выдворить из России и оштрафовать на 5 тыс. рублей Подробнее

Apple построит кампус в Остине за $1 млрд и откроет новые офисы в ряде городов США

Сборная России по биатлону выиграла одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Аэропорт Воронежа перестал принимать и отправлять самолеты из-за сильного тумана

Москвичей попросили отказаться вечером от личного транспорта из-за снегопада

Браконьер осужден на 17 лет за убийство охотинспектора в Челябинской области

В Минске оценили в $300 млн потери бюджета в 2019 году из-за налогового маневра в РФ

Россиян не было в числе пострадавших при крушении поезда в Анкаре

"Газпром" отказался от иска к "СОГАЗу" на 1,9 млрд рублей

Дмитрия Гудкова оштрафовали за организацию митинга против свалки в Коломне

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');