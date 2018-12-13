"Газпром" отказался от иска к "СОГАЗу" на 1,9 млрд рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял ходатайство ПАО "Газпром" об отказе от иска к АО "Страховое общество газовой промышленности" ("СОГАЗ") на сумму 1,901 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Отказ от иска судом принимается, производство по делу прекратить", - сказала судья в ходе заседания.

На 13 декабря было назначено первое заседание.

Представители "Газпрома" и "СОГАЗ" отказались комментировать суть дела.

Ранее сообщалось, что "Газпром" 22 октября подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к "СОГАЗу" на сумму 1,901 млрд рублей.

"Газпром" - один из акционеров "СОГАЗа".