Morgan Stanley сократит численность персонала в Москве

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк Morgan Stanley закроет в Москве дески по торговле валютой и акциями и переведет их в Лондон, сообщили газете Financial Times два информированных источника.

В Москве после реорганизации сохранится только подразделение Morgan Stanley по инвестмент бэнкингу. Численность банковского персонала в московском офисе сократится примерно до 30 человек. При этом в закрывающихся подразделениях работало около 40 человек, пишет Bloomberg.

Аналитики Morgan Stanley, покрывающие российский рынок, ранее уже были переведены в Лондон.