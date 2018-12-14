Евро опустился ниже 75 рублей впервые с 23 ноября

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" днем в пятницу, евро опустился ниже 75 руб./EUR1 впервые с 23 ноября.

Курс доллара США составил 66,4 руб./$1 в 13:04 по Москве, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,98 руб./EUR1, опустившись на 24,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 2,48 копейки - до 70,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к евро после утреннего снижения следом за возобновлением падения котировок единой европейской валюты на глобальном рынке. Евро снижается на дневных торгах на худших, чем ожидалось, статданных из еврозоны, преодолев отметку $1,13 впервые с конца ноября.

Так, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в декабре снизился до 51,3 пункта по сравнению с ноябрьскими 52,7 пункта, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 52,8 пункта. PMI сферы услуг в еврозоне уменьшился в текущем месяце до 51,4 пункта с 53,4 пункта в ноябре, показатель активности в обрабатывающей промышленности - также до 51,4 пункта с 51,8 пункта.

Падение деловой активности в еврозоне во многом вызвано протестами во Франции, из-за которых французский PMI снизился до менее 50 пунктов, что говорит о сокращении активности, впервые с июня 2016 года.