ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 15 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 15 декабря, составляет 66,4337 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,27%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 15 декабря, составляет 75,3890 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,00%.