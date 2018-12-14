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"Аэрофлот" получит 4,6 млрд рублей за перевозку первых лиц страны в 2019 году

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" получит более 4,6 млрд рублей за организацию воздушных перевозок высших должностных лиц страны в 2019 году, свидетельствуют материалы сайта госзакупок.

Соответствующий контракт компания получила, выиграв открытый конкурс ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" - структуры управления делами президента РФ. Сумма контракта соответствует его начальной стоимости. Источник финансирования - "бюджетные и внебюджетные средства". "Аэрофлот" был единственным участником конкурса.

Компания должна обеспечить перелеты чиновников и официальных делегаций по всему миру. Для этого предполагается использовать самолеты Ан-148, Falcon, Ил-96, Ту-134, Ту-214/204, Як-40, Sukhoi Superjet 100, Airbus A319, а также вертолеты AW139 и Ми-8. В сумму контракта входят аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, аэронавигационные услуги, проживание и питание экипажей.

"Аэрофлот" выигрывает подобные конкурсы СЛО "Россия" последние несколько лет. В 2018 году стоимость контракта была 4,2 млрд рублей.

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Теги: Аэрофлот

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