ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию 5,5-6% на пике в марте-апреле 2019 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ достигнет пика в 5,5-6% в марте-апреле 2019 года, после этого она будет замедляться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ.

"Мы ожидаем, что опережающая реакция денежно-кредитной политики позволит ограничить вторичные эффекты и обеспечить снижение инфляции после ее временного повышения. Мы допускаем, что на пике, в марте-апреле, годовая инфляция может превысить 5,5% или даже достичь 6%", - сказала она

"После ускорения в I квартале 2019 года инфляция будет замедляться. Если мы ограничим масштаб вторичных эффектов, то с II-III квартала 2019 года квартальный рост цен с поправкой на сезонность составит 1 п.п., то есть будет соответствовать 4% инфляции в пересчете на год. Следы влияния разовых факторов на годовую инфляцию окончательно исчезнут через год, в I квартале 2020 года", - заявила глава ЦБ.

Ранее в сентябре ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции, заявив, что годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии 2019 года и составит 5,0-5,5% на конец 2019 года.