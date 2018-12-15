Главные новости
ЭкономикаДавос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменовВ миреСМИ сообщили о готовности Бутиной дать показания по новому делуВ миреТрамп назвал имя и.о руководителя аппарата Белого дома
Экономика Война санкций

Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменов

По данным источника в российском правительстве, официальная делегация из РФ поедет на экономический форум в Швейцарию

Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Организаторы Всемирного экономического форума отказались от ранее принятого решения не приглашать в Давос российских бизнесменов, попавших в санкционные списки США. Официальная делегация из России примет участие в форуме, который пройдет в январе, сообщил журналистам источник в правительстве РФ.

"В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума", - сказал он.

"Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", - добавил источник.

В РоссииГлава ВТБ призвал отменить решение не приглашать российских бизнесменов в ДавосГлава ВТБ призвал отменить решение не приглашать российских бизнесменов в ДавосЧитать подробнее

Как сообщалось, ранее глава ВТБ Андрей Костин и еще двое постоянных участников ежегодных сессий Всемирного экономического форума из России, подпавшие под американские санкции - Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, были проинформированы организаторами, что их участие в мероприятии "не приветствуется". После этого премьер-министр России Димитрий Медведев заявил, что если решение не будет пересмотрено, официальной российской делегации в Давосе не будет вообще.

В конце ноября Костин дал понять, что ситуация еще может измениться. "Есть сигналы о том, что могут быть подвижки", - сказал он, подчеркнув, что не имеет информации о финальных решениях.

В интервью российским телеканалам 6 декабря Медведев заявил, что рассчитывает на прагматизм организаторов форума в Давосе, которые уже стали менять свою позицию по участию российской делегации. "Это зависит (участие российской делегации - ИФ) от руководителей самого Давоса. Как я понимаю, они начали свою позицию корректировать", - сказал премьер.

По его словам, цель любого форума - это общение. "Мы всегда рады этому и всегда с удовольствием это делаем. Туда ездил наш бизнес, туда ездили представители власти. Но если там наш бизнес видеть не хотят, говорят, что они (российские бизнесмены - ИФ) какие-то нехорошие, тогда нам и смысла туда ездить нет", - заявил Медведев.

Премьер пригласил иностранных участников на форумы в России - в Санкт-Петербург, Сочи, Крым и Владивосток. "Но я думаю, что они (организаторы Давоса - ИФ) люди прагматичные, так что поживем - увидим", - сказал он.

На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер - в 2013 году. Однако каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегирует в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров, целую группу министров, руководителей госбанков и госкомпаний.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Швейцария, Давос, Давосский форум, Россия, США

Новости по теме

Экономика
Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменовДавос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменов
По данным источника в российском правительстве, официальная делегация из РФ поедет на экономический форум в ШвейцариюПодробнее
 Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
ЦБ объяснил решение необходимостью ограничить инфляционные риски, а также внешними условиями и грядущим повышением НДСПодробнее
 Хлеб в России с начала года подорожал на 4%Хлеб в России с начала года подорожал на 4%
Повышение цен укладывается рамки среднегодовой инфляции, заявляют в РОСПиКПодробнее
 Сбербанк не будет вводить кешбэк по картамСбербанк не будет вводить кешбэк по картам
Бонусная программа "Спасибо" в 2018 году принесла банку больше 25 млрд руб. убытковПодробнее
Чубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергииЧубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии
Участниками объединения стали УК "Роснано", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс", "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbHПодробнее
 Туроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетовТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетов
Туристам выписали билеты на рейс авиакомпании, которая не планировала летать туда в декабреПодробнее
 ООН оценила потребности КНДР в зернеООН оценила потребности КНДР в зерне
В этом году урожай в Северной Корее был ниже среднего уровняПодробнее
 Китай собрался снизить пошлины на американские автомобилиКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили
После переговоров Трампа и Си Цзиньпина тарифы решено опустить с 40 до 15%Подробнее
 Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазинLamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазин
Открытие в Москве намечено на I квартал 2019 года, в магазине будет работать кафеПодробнее
 "АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta"АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta
Причина заключается в несертифицированной комплектации шинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 декабря7 фото
14 декабря
Фотохроника 14 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаДавос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменовВ миреСМИ сообщили о готовности Бутиной дать показания по новому делуВ миреТрамп назвал имя и.о руководителя аппарата Белого домаВ РоссииРоссийский биопринтер на МКС распечатал человеческие тканиВ миреЧто случилось этой ночью: суббота, 15 декабряВ РоссииЗаконопроект о защите Рунета от кибератак из США внесен в Госдуму

Немногочисленные "желтые жилеты" вышли на акции протеста в Париже

IBU пока отказался принимать меры в отношении команды России

IBU пока отказался принимать меры в отношении команды РоссииРанее австрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинга Подробнее

Неизвестные захватили кафедральный собор Винницы

Морской район вблизи Сирии закрыли в связи с учениями ВМФ России

Явлинский заявил о грядущих 20 годах стагнации российской экономики

Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменов

Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменовПо данным источника в российском правительстве, официальная делегация из РФ поедет на экономический форум в Швейцарию Подробнее

СМИ узнали, что у новой украинской православной церкви не будет патриарха

СМИ узнали, что у новой украинской православной церкви не будет патриархаБудет учрежден Синод, члены которого будут проходить ротацию каждые полгода Подробнее

20 новых домов по программе реновации построят в Москве в 2019 году

В Москве задержали напавшего с ножом на полицейского мужчину

Роскомнадзор обнаружил сайты-нарушители по продаже билетов на новогодние елки

Как отметили в ведомстве, они собирают персональные данные с нарушением закона Подробнее

В Кусково в новогодние праздники пройдет рождественский фестиваль органной музыки

Летевший из Лондона "Боинг" экстренно сел в "Домодедово" из-за приступа у пассажирки

Глава ЛНР нанесет визит в Цхинвал

Выставка "Искусство куклы"

Выставка "Искусство куклы"9 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');