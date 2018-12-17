Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным снижением blue chips на фоне подешевевшей нефти, хотя фондовые площадки Азии подают позитивные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,2%, при этом лидерами отката стали бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" из-за отсечки на бирже дивидендов.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2360,93 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1114,01 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар стоит 66,67 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-4,1%, до 44,79 руб., дивиденды за 3-й квартал - 2,11 рубля на акцию, отсечка реестра 18 декабря), "Мечела" (-0,9% и -1,1% "префы"), "Мобильных телесистем" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,4%), Сбербанка (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Распадской" (-0,2%).

Подросли бумаги "РусАла" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "префы" "Татнефти" (+0,8%).

Индексы в США в пятницу упали на 1,9-2,3% на фоне слабых экономических данных из Китая и США. С предыдущего пика, зафиксированного в начале октября, Dow Jones опустился более чем на 10%, то есть вошел в зону коррекции, присоединившись к S&P 500 и Nasdaq. Таким образом, впервые с марта 2016 года все три индекса вошли в эту фазу.

В пятницу стало известно, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в ноябре замедлились вопреки прогнозам рынка.

Промпроизводство увеличилось на 5,4% в годовом выражении после октябрьского роста на 5,9% (эксперты прогнозировали сохранение темпов октябрьского роста), розничные продажи повысились на 8,1% в годовом выражении (минимальный подъем с 2003 года), при прогнозах роста на 8,8% после подъема на 8,6% в октябре.

Государственное статистическое управление КНР попыталось ослабить опасения инвесторов, заявив, что экономические показатели "остаются в нормальном диапазоне". Экономика Китая вырастет на 6,5% в 2018 году, как и ожидалось, несмотря на понижательное давление в результате неблагоприятных внешних обстоятельств, заявил представитель ГСУ Мао Шэнюн.

Китай также снизил штрафные ввозные пошлины на импортируемые из США автомобили на 90 дней с целью снижения напряженности в торговых отношениях с Вашингтоном.

Пекин отменит надбавку, введенную в качестве ответной меры на пошлины США. В результате, пошлины на ввоз автомобилей временно снизятся с текущих 40% до 15%.

Тем временем, в понедельник в Азии преобладает рост индексов (Япония прибавила 0,6%, Китай подрос на 0,1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

На этой неделе внимание инвесторов будет направлено на заседания сразу трех из ведущих центральных банков мира: Федеральная резервная система завершит декабрьскую встречу в среду, Банк Японии и Банк Англии - в четверг.

Нефтяной рынок утром в понедельник относительно стабилен после резкого падения 14 декабря на прогнозах перепроизводства углеводородов и укрепления доллара, однако уровень цен Brent на $0,4 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,24 за баррель (-0,1% и -1,9% в пятницу), февральская цена WTI - $51,56 за баррель (+0,2% и -2,6% в пятницу). За минувшую неделю цена Brent упала на 3,7%, WTI - на 2,7%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 4 единицы - до 873 штук.

Нефтяной рынок пока сдержанно реагировал на предстоящее снижение добычи нефти странами ОПЕК+. На прошлой неделе больше внимания привлекли противоречивые оценки добычи ОПЕК, данные самим картелем и Международным энергетическим агентством (МЭА).

Как подсчитало МЭА, добыча нефти ОПЕК в ноябре выросла относительно уровня октября до 33,03 млн баррелей в сутки (б/с). Сама ОПЕК сообщила о небольшом снижении производства относительно октября - до 32,97 млн б/с.

По оценке аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ситуация на внешних рынках утром в понедельник в целом нейтральная. Однако у отечественных инвесторов могут появиться собственные поводы для беспокойства. The Washington Post пишет о содержании специального отчета, который подготовлен для сенатского комитета по разведке. Согласно документу, РФ использовала все возможные социальные сети для оказания влияния на избирателей США, чтобы убедить голосовать их в пользу Дональда Трампа и Республиканской партии. При этом еще на прошлой неделе глава Google говорил, что однозначно можно говорить лишь о вмешательстве на уровне $4,7 тыс. Правы авторы выводов доклада или нет, но это может стать поводом для очередных заявлений противников Трампа, а значит, и основанием для каких-либо действий против РФ. Если не брать в расчет политические риски, то утром в понедельник торги акциями в России должны пройти нейтрально.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в понедельник возможна приостановка коррекции вниз по индексу РТС - обстановка на внешних рынках стабилизировалась, оснований для усиления продаж не наблюдается. Вместе с тем основные факторы, сдерживающие приток капитала на развивающиеся рынки (денежная политика мировых центробанков, "торговые войны", признаки "охлаждения" в крупных экономиках, геополитические риски), остаются в силе и пока не позволяют говорить о возобновлении устойчивого роста. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка наметившегося движения доллара вверх, но тестирование отметки 67 руб. в ближайшее время выглядит вероятным сценарием с учетом повышения по индексу доллара (DXY), считает эксперт.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, завершение прошлой недели на глобальных рынках прошло в негативном ключе, добавив опасений относительно прохождения пика по темпам роста мировой экономики. Вслед за слабыми цифрами по промпроизводству и розничным продажам в Китае разочаровали инвесторов в пятницу и предварительные индексы деловой активности PMI в ЕС и США. Композитный индекс PMI в ЕС резко опустился - с 52,7 пункта до 51,3 пункта, снижение показателя наблюдается непрерывно на протяжении последних четырех месяцев. Аналогичный показатель в США также продемонстрировал снижение с 54,7 до 53,6 пункта, вернувшись на минимальные отметки с мая 2017 года. Идея постепенного замедления мировой экономики становится общерыночным консенсусом (вероятно, в некоторой степени закладывается в текущие оценки по рисковым активам), и весь вопрос в том, насколько резким окажется замедление.

Главным событием текущей недели на глобальных рынках станет заседание Федрезерва, итоги которого будут объявлены в среду. Повышение процентной ставки практически не вызывает сомнений: согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность ее поднятия в 72% (несколько меньше, чем обычно при реальном повышении ставок), но подавляющее большинство экономистов, участвующих в различных консенсус-прогнозах, считают данный сценарий базовым. Большой интерес на заседании будут представлять обновленные прогнозы FOMC по дальнейшей динамике ставок. Последние комментарии представителей регулятора (заявления о том, что текущий уровень ставок лишь немного ниже нейтрального) можно считать смягчением риторики, и, если данная идея найдет отражение в изменении точечной диаграммы, спрос на рисковые активы под конец года может несколько улучшиться.

Внешние факторы по-прежнему в большей степени определяют краткосрочную динамику российского рынка акций. На горизонте ближайших торговых сессий по индексу МосБиржи можно ориентироваться на диапазон 2350-2400 пунктов. Среднесрочно текущие уровни выглядят привлекательными по большинству бумаг, считает Поддубский.