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Экономика

Рубль слегка повысился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения на предыдущих торгах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,57-66,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,69 руб./$1 (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 75,43 руб./EUR1 (-4 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 5,79 копейки к уровню закрытия пятницы, до 70,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,38 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,1 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте первых торгов недели в ожидании ключевого события месяца - заседания ФРС США. Оно состоится 18-19 декабря, и, согласно последним оценкам, участники торгов продолжают постепенно снижать вероятность более активного ужесточения денежно-кредитной политики американского центробанка, чем это предполагалось еще неделю назад.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник слабо меняется после резкого падения в прошлую пятницу, вызванного сохраняющимися прогнозами перепроизводства углеводородов и укреплением доллара.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве уменьшилась на 0,03% - до $60,26 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,17%, до $51,56 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,6% - до $51,20 за баррель. За неделю Brent упала на 3,7%, WTI - на 2,7%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 4 единицы - до 873.

Нефтяной рынок пока сдержанно реагировал на предстоящее снижение добычи нефти странами ОПЕК+. На прошлой неделе больше внимания привлекли противоречивые оценки добычи ОПЕК, данные самим картелем и Международным энергетическим агентством (МЭА).

Как подсчитало МЭА, добыча нефти ОПЕК в ноябре выросла относительно уровня октября до 33,03 млн баррелей в сутки. Сама ОПЕК сообщила о небольшом снижении производства относительно октября - до 32,97 млн баррелей в сутки.

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