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Экономика

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 декабря

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 декабря, составляет 66,6208 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,28%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 декабря, составляет 75,3814 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,01%.

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Теги: ЦБ РФ
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