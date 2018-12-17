Boeing и Embraer согласовали окончательные условия стратегического партнерства

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Бразильский авиастроительный концерн Embraer SA объявил об окончательном согласовании условий стратегического партнерства с американской Boeing Co.

Как говорится в сообщении Embraer, две компании создадут совместное предприятие по производству пассажирских самолетов и оказанию сопутствующих услуг. Стоимость СП теперь оценивается в $5,26 млрд, что выше предварительной оценки в $4,75 млрд. Доля американской корпорации в нем составит 80%, или примерно $4,2 млрд.

Штаб-квартира СП будет находиться в Бразилии, размещение его акций на бирже не планируется. Оно получит операции Embraer в сфере гражданского авиастроения, а подразделения по выпуску военных и частных самолетов останутся независимыми.

Boeing ожидает, что партнерство начнет приносить прибыль в 2020 году, а к третьему году его существования синергетический эффект составит около $150 млн экономии расходов в год.

Сделка сигнализирует о новом этапе глобальной конкурентной войны между двумя гигантами отрасли - Boeing и Airbus SE. В октябре прошлого года европейский аэрокосмический концерн и канадская Bombardier Inc. подписали соглашение о партнерстве с целью производства самолетов Bombardier C Series. Канадская компания занимает второе место в мире в сфере производства региональных самолетов.

Правительство Бразилии должно одобрить планы компаний, так как ему принадлежит "золотая акция" Embraer, которая дает возможность наложить вето на подобную сделку.

Embraer была создана в 1969 году с помощью правительства Бразилии. На момент приватизации в 1994 году компания была убыточной и имела долги объемом свыше $200 млн. В настоящее время компания занимает третье место в мире среди производителей коммерческих самолетов по объему выручки. Штат Embraer насчитывает около 18 тыс. человек. Наиболее известные модели ее лайнеров имеют от 70 до 100 посадочных мест. Новая модель E2 может перевозить до 140 пассажиров.

Для сравнения, самый маленький лайнер Boeing имеет около 130 посадочных мест.

Цена акций Boeing подешевела на 0,3% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник, ADR Embraer прибавили 6,2%.