"Вымпелком" обновит сеть в московском метро

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" планирует в следующем году начать модернизацию собственной инфраструктуры связи в метро Москвы, рассказал журналистам глава оператора Василь Лацанич.

"Билайн" был одним из первых, кто провел кабели в тоннелях. Эти кабели уже немолодые, и мы очень хотим их обновить. ... И это в бюджетах и планах 2019 года уже есть. Вопрос в том, как скоро мы сможем это сделать с учетом правил и регуляторики, которая за этим стоит", - сказал топ-менеджер.

В рамках проекта компания намерена обеспечить в метро полную поддержку 4G, перспективную поддержку 5G и т.д.

По словам Лацанича, "Вымпелком" рассчитывает начать модернизацию в 2019 году.

"По нашим расчетам, работы больше чем на год, но меньше чем на два", - отметил он.

Лацанич добавил, что весь проект оценивается в диапазоне от 2 до 4 млрд рублей.

Сеть "Вымпелкома" начала работать в метро в 2001 году. Осенью 2015 года оператор запустил в метрополитене сети LTE.