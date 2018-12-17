Аналитики Wood Mackenzie спрогнозировали снижение роста сланцевой нефтедобычи в США

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рост добычи сланцевой нефти из Пермского бассейна США в 2019 году составит лишь 650 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1 млн б/с, достигнутых в 2018 году, пишут эксперты Wood Mackenzie.

Причиной более скромного роста будут проблемы с отсутствием наземной инфраструктуры. "Wood Mackenzie не видит послаблений для операторов до III квартала 2019 года, когда будут запущены новые трубопроводы и смогут расширить инфраструктурные "узкие горлышки", - говорится в отчете.

Аналитики также отмечают, что в 2019 году нефтяники хорошо подготовлены к беспокойным временам.

"Нефтяные и газовые компании могут справиться со всем, что им грозит в 2019 году. Портфели активов приспособлены даже к низким ценам, и последний спад цен оправдывает консервативный подход отрасли", - считает старший вице-президент Wood Mackenzie Том Эллакотт.

Но если нефть вернется к уровням в $70 за баррель, считает эксперт, вернется настрой наращивать нефтедобычу, а инвесторы увеличат аппетит к выплате дивидендов. Однако, считает эксперт, компании будут осторожны в выплате дивидендов и увеличению инвестиций слишком быстро. Многие предпочтут снижение долговой нагрузки, чтобы лучше подготовиться к возможным шокам или сохранить средства для случайных сделок по поглощению. Единственная отрасль, куда будут продолжать поступать инвестиции - это сланцевая нефть.

По словам директора по исследованиям в области upstream Ангуса Роджера, мега-сделки по продаже активов в Пермском бассейне охарактеризовали 2018 год. "И мы ждем еще больше в 2019 году. После того, как на покупку сланцевых активов в 2018 году было потрачено около $35 млрд, крупнейшие компании серьезно настроены на то, чтобы подтвердить свой успех с долгосрочной точки зрения", - заметил он.