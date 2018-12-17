Экономика

В ФАС заявили о частых жалобах на навязывание банками страховки при кредитовании

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Около 77% жалоб на действия банков и страховых компаний, поступивших в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России за 11 месяцев 2018 года, касались навязывания договоров страхования при оформлении кредитного договора, сообщила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева в ходе заседания экспертного совета по развитию конкуренции на финансовых рынках.

Так, за январь-ноябрь этого года всего на банки и страховые компании в ФАС было подано 168 жалоб, 130 из них касались вопросов навязывания, а два обращения были об отказе в приеме полисов страхования не аккредитованных банком страховщиков.

За весь 2017 год было подано 148 жалоб, из них 122 - из-за навязывания банком страховки.

Для выявления жалоб внутри самого рынка ФАС в 2018 году опросила 60 страховых компаний и столько же банков по вопросам их работы при страховании заемщиков. По результатам опроса четыре страховщика заявили об отказе отдельных банков в приеме полиса страховщика, несмотря на соответствие требованиям, которые выдвигали эти банки. Еще шесть страховщиков заявили о предоставлении госбанками или аффилированными со страховщиками кредитными организациями преференций отдельным страховым компаниям. 20 компаний сообщили о предъявлении отдельными банками необоснованных требований к финансовым показателям деятельности страховщиков. Также из опроса выяснилось, что 21 банк отказывал отдельным страховщикам в проведении проверки для аккредитации.

ФАС также изучила соотношение выплаченных банкам вознаграждений (комиссии) и объема полученной страховщиком премии. По договорам автокаско в 2017 году страховщики уплатили банкам комиссию в размере около 5,6% общего объема премий, полученных через этот канал продаж. По страхованию имущества это соотношение составило 39,6%, в личном страховании - 81%.

На экспертном совете для решения проблем, в том числе высоких комиссий, обсуждалось два глобальных возможных подхода: отменить постановление №386, регулирующее соглашения между кредитными и страховыми организациями, а вместе с ним и требования банков к страховщикам (за исключением действующей лицензии ЦБ РФ), либо оставить постановление в силе, приложив к нему унифицированный список требований, которые банки могут предъявлять страховым компаниям.

В ближайшее время ФАС России через Всероссийский союз страховщиков и ассоциации банков намерена опросить банки и страховые компании по поводу полученных и выплаченных комиссий соответственно, а также для того, чтобы узнать их предложения по реформированию взаимодействия банков и страховых компаний при кредитовании заемщиков (в том числе при получении аккредитации при банке). Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров пояснил журналистам, что на это потребуется два-три месяца.

"Мы хотим все-таки посмотреть на то, как формируется вся экономика процесса, потому что проценты по кредиту - то, что платит заемщик - это одна доходная часть кредитной организации, другая часть - это те комиссии, которые платят страховые организации за то, что банки принимают полисы у заемщиков этих конкретных страховых организаций, соответственно, вторая составляющая процентной доходности кредитных организаций от страховщиков. Если сейчас перейти на принцип, что достаточно одной лицензии, то сразу должны этот источник дохода исключить для банков. Если этот источник дохода для банков исключается, значит, есть риск того, что для заемщиков будут повышены процентные ставки", - сказал он.

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Теги: ФАС России
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