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Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко 17 декабря провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакробарти, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Президент Украины отметил важность крупных инфраструктурных проектов и проектов безопасности, которые внедряются с привлечением средств Европейского банка реконструкции и развития, в частности, таких как Бескидский железнодорожный тоннель, работу над объектом "Укрытие" и другие проекты в Чернобыльской зоне", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации президента Украины в понедельник вечером.

Президент ЕБРР Чакрабарти заверил, что ЕБРР будет поддерживать структурные изменения в Украине через инвестиции и финансирование инфраструктурных, муниципальных и других важных проектов, отмечается в сообщении.

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Теги: Сумма Чакрабарти, Петр Порошенко, Украина, ЕБРР

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