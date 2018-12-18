Экономика

Brent продолжила падение, опустившись до $58,8

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок на азиатских торгах во вторник продолжает падение, не найдя повода для стабилизации. Цена WTI опустилась до самого низкого уровня более чем за год, Brent на минимуме с ноября.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск уменьшилась на $0,78 (1,31%) - до $58,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,69 (1,38%), до $49,19 за баррель.

По итогам предыдущей сессии контракты на Brent упали в цене на $0,67 (1,1%) - до $59,61 за баррель, а WTI подешевела на $1,32 (2,6%), до $49,88 за баррель.

Нефть перешла к снижению в понедельник из-за слабых опережающих данных о коммерческих запасах в США, отметил технический аналитик Forex.com Фавад Разакзада. По оценкам провайдера данных о сырьевом секторе Genscape, запасы на терминале в Кушинге, где физически хранится нефть, торгующаяся на NYMEX, выросли на прошлой неделе на 630 тыс. баррелей, больше ожиданий. Genscape дает первую оценку недельной динамики запасов за два дня до министерства энергетики США.

Кроме того, в понедельник Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США опубликовала ежемесячный обзор производительности буровых работ. Ведомство, в частности, ожидает роста добычи нефти на сланцевых месторождениях страны на 134 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,166 млн б/с.

Аналитики отмечают, что такой прогноз означает усиление темпов роста по сравнению с последними месяцами.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: нефть, Brent

Новости по теме

Экономика
Орешкин поедет на Всемирный экономический форум в ДавосОрешкин поедет на Всемирный экономический форум в Давос
Глава Минэкономразвития примет участие в министерской встрече ВТО и рассчитывает увидеть в Швейцарии российских бизнесменов из санкционного спискаПодробнее
 Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменовДавос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменов
По данным источника в российском правительстве, официальная делегация из РФ поедет на экономический форум в ШвейцариюПодробнее
 Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
ЦБ объяснил решение необходимостью ограничить инфляционные риски, а также внешними условиями и грядущим повышением НДСПодробнее
 Хлеб в России с начала года подорожал на 4%Хлеб в России с начала года подорожал на 4%
Повышение цен укладывается рамки среднегодовой инфляции, заявляют в РОСПиКПодробнее
Сбербанк не будет вводить кешбэк по картамСбербанк не будет вводить кешбэк по картам
Бонусная программа "Спасибо" в 2018 году принесла банку больше 25 млрд руб. убытковПодробнее
 Чубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергииЧубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии
Участниками объединения стали УК "Роснано", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс", "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbHПодробнее
 Туроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетовТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетов
Туристам выписали билеты на рейс авиакомпании, которая не планировала летать туда в декабреПодробнее
 ООН оценила потребности КНДР в зернеООН оценила потребности КНДР в зерне
В этом году урожай в Северной Корее был ниже среднего уровняПодробнее
 Китай собрался снизить пошлины на американские автомобилиКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили
После переговоров Трампа и Си Цзиньпина тарифы решено опустить с 40 до 15%Подробнее
 Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазинLamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазин
Открытие в Москве намечено на I квартал 2019 года, в магазине будет работать кафеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 18 декабряВ миреГенассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и СевастополяВ миреБританский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеруВ РоссииЗамминистра обороны решил отказаться от термина "перенос" о музее ВВС в МониноВ РоссииГуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуМоскваВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологов

Глава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦ

Глава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦМитрополит Епифаний назвал недействительным решение Московского патриархата, низложившего двух архиереев за участие в Объединительном соборе Подробнее

МЧС обнаружило грубые нарушения пожарной безопасности в крупнейших ТЦ Иркутска

Brent продолжила падение, опустившись до $58,8

Большинство россиян сочли, что рожать детей следует только после вступления в официальный брак

Что случилось этой ночью: вторник, 18 декабря

Резолюция Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма, арест главы "Газпром межрегионгаза Махачкалы" Подробнее

Си Цзинпин объявил о решительной победе Китая над коррупцией

Си Цзинпин объявил о решительной победе Китая над коррупциейПо словам председателя КНР, это удалось благодаря реформам и политике открытости Подробнее

Правительство распределило по 27 регионам 12 млрд рублей на развитие дорожной сети

Шторм с десятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

Новый юрисконсульт администрации Трампа формирует свою команду

Правоохранительные органы будут разбираться с ложными сообщениями о нарушениях на выборах губернатора Приморья

Британский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеру

Британский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеруЛидера лейбористов не устраивает предложение Терезы Мэй голосовать в январе по вопросу выходу из Евросоюза Подробнее

Избирком официально признал Кожемяко победителем повторных выборов губернатора Приморья

Бывший директор ФБР обвинил Трампа в распространении лжи

Гендиректор "Ростеха" рассказал о сложностях экспорта самолета МС-21

Постпред России при ООН высказался о создании армии Косово

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');