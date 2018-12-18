Brent вернулась к уровню октября 2017 года

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают падение во вторник на опасениях избыточного предложения, несмотря на обещанные ОПЕК+ меры, Brent зафиксировала внутридневной минимум с октября 2017 года на отметке $57,2 за баррель, но затем несколько сократила падение.

Февральский фьючерс на Brent к 13:18 по московскому времени подешевел на $1,77 (2,97%), до $57,84 за баррель. Котировка контракта на Brent впервые с 29 ноября опустилась ниже $58 за баррель.

Цена нефти WTI с поставкой в январе уменьшилась на 3,4%, до $48,20 за баррель.