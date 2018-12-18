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Экономика

Российские банки в ноябре увеличили вклады физлиц и депозиты юрлиц

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские банки в ноябре 2018 года увеличили вклады физлиц с учетом валютной переоценки на 0,3%, депозиты юрлиц - на 3,5%, следует из статистики банковского сектора, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

Без учета валютного курса и данных банков с отозванной лицензией вклады физлиц в ноябре выросли на 0,1%, депозиты юрлиц - на 3,0%.

Банки за 11 месяцев 2018 года увеличили средства физлиц в номинальном выражении на 4,5% (без учета курса и данных банков с отозванной лицензией - на 2,4%) - до 27,156 трлн рублей, юрлиц - на 7,5% (на 2,5%) - до 26,701 трлн рублей.

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Теги: ЦБ РФ
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