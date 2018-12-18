Peugeot-Citroen отзовет в России почти 3 тысячи автомобилей из-за неисправностей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российское представительство французского автопроизводителя Peugeot-Citroen ООО "Пежо Ситроен Рус" отзывает в РФ 2 895 автомобилей Peugeot и Citroen различных моделей с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат 1,85 тысяч автомобилей Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года. Причиной отзыва является коррозия оси привода стояночного тормоза на задних тормозных суппортах. Эти детали используются при затягивании стояночного тормоза, эффективность которого в результате может со временем снижаться. На автомобилях будет выполнена проверка на наличие коррозии и, при необходимости, ремонт или замена двух задних тормозных суппортов для обеспечения эффективной работы стояночного тормоза.

Также отзыву подлежат 693 автомобиля Citroen C4 Sedan, реализованных с октября 2016 года по июль 2017 года. Причина отзыва - несоответствие минимального радиуса молдингов фиксированных стекол задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида требованиям сертификации. На отзываемых автомобилях будут заменены фиксированные стекла задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида (при наличии).

Кроме того, отзыву подлежат 216 автомобилей Citroen C3 Aircross, реализованных с марта по ноябрь 2018 года. Причиной отзыва является "установка функции предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности водителя, не соответствующая техническим требованиям". На автомобилях будет выполнена переустановка функции предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности.

Наконец, отзыву подлежат 136 автомобилей Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008, реализованных с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года. Причина отзыва заключается в том, что деталь внутреннего механизма компенсации зазора заднего тормозного суппорта может со временем перестать выполнять свою функцию. На автомобилях будут заменены два задних тормозных суппорта для обеспечения эффективной работы стояночного тормоза.

Уполномоченные представители ООО "Пежо Ситроен Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Вместе с тем, владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.