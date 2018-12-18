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Экономика

Цены на нефть пошли вниз в ожидании данных о запасах в США

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок активно дешевеет в ходе торгов во вторник на опасениях замедления роста мирового ВВП и ухудшения спроса на топливо.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск уменьшилась на $0,95 (1,59%) - до $58,66 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки опускались до $57,2 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на $1,17 (2,35%) - до $48,71 за баррель.

"Рынок нефти вновь оказался под давлением, и во многом падение цен на нефть вызвано снижением на многих других рынках, - сказал стратег ING Bank Уоррен Питерсон. - Пока нет никаких признаков сокращения избытка нефти".

Азиатские рынки акций упали во вторник после того, как в выступлении председателя КНР Си Цзиньпина на торжественном собрании по случаю 40-й годовщины начала реформ Дэна Сяопина инвесторы не услышали слов о конкретных мерах по поддержке китайской экономики.

Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, и замедление темпов роста ВВП страны негативно скажется на спросе на нефть.

Вместе с тем предложение топлива остается высоким, несмотря на обещания ОПЕК+ сократить добычу. В частности, Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) министерства энергетики США опубликовала ежемесячный обзор, в котором оценка роста добычи нефти на сланцевых месторождениях страны в январе составляет 134 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,166 млн б/с.

Теперь рынок ожидает публикации статданных минэнерго США о запасах топлива в стране. Эти данные будут обнародованы в среду, и эксперты прогнозируют, что они укажут на сокращение запасов нефти на минувшей неделе на 3,25 млн баррелей.

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Теги: нефть, Brent
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