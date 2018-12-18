ЕК одобрила совместный проект инвестиций в технологии четырех государств ЕС объемом 1,75 млрд евро

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила проект Франции, Германии, Италии и Великобритании, предусматривающий инвестиции в размере 1,75 млрд евро в создание новых технологий в сегменте микроэлектроники.

Проект предусматривает финансирование исследований в пяти основных сферах: создание более энергоэффективных микросхем, силовых полупроводников, микропроцессорных датчиков, передового оптического оборудования и заменителей кремния.

Франция планирует вложить в этот проект 355 млн евро, Германия - 820 млн евро, Италия - 524 млн евро, Великобритания - 48 млн евро.

Государства-участники проекта рассчитывают привлечь в него дополнительный частный капитал в размере порядка 6 млрд евро.

Среди 29 компаний и научных институтов, вовлеченных в этот проект, - Robert Bosch, Infineon, GlobalFoundries, STMicroelectronics, CEA-Leti и X-FAB.

Правила, принятые в Евросоюзе в 2014 году, разрешают государствам вкладывать средства в общеевропейские проекты сферы высоких технологий совместно с коллегами по ЕС. Проект, одобренный Еврокомиссией во вторник, является первым в рамках этой структуры, пишет газета Financial Times.