Главные новости
В РоссииСудья получила письмо с угрозой убийством в случае продления ареста Мамаеву и КокоринуВ РоссииВ правительстве сочли беспочвенными жалобы транспортников на стоимость бензинаВ РоссииРоскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублей
Экономика

Ведомства и НК к февралю доработают "дорожную карту" по добыче нефти в РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ведомства совместно с нефтяными компаниями планируют к середине февраля 2019 года доработать "дорожную карту" по мерам поддержания объема добычи нефти в России, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Во вторник в Московской школе управления "Сколково" прошла отраслевая дискуссия о приоритетных направлениях технологического развития нефтяной отрасли для сохранения объемов добычи нефти в России. В ней участвовали замглавы Минэнерго Павел Сорокин, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов и эксперты.

По словам Козака, прогнозы экспертов о возможности роста добычи нефти в России к 2025 году до 600 млн тонн в год нереалистичны. "Сейчас речь идет о сохранении тех объемов, которые мы имеем сегодня, потому что у нас, по всем оценкам, объем добычи к 2035 году уменьшится в два раза, уже начиная с 2022 года должен падать объем добычи. Поэтому нам нужно срочно принимать соответствующие меры", - пояснил он.

Козак напомнил, что Минэнерго подготовило проект "дорожной карты" по стимулированию добычи, которую по итогам сегодняшней встречи решено было дополнить вопросами технологического обновления, подготовки кадров, цифровизации и создания полигонов. "Это сработает только в комплексе, одних мер налогового стимулирования недостаточно", - подчеркнул вице-премьер.

Он оценил состоявшееся во вторник обсуждение как "очень дельное и важное". По итогам встречи создается рабочая группа во главе с Козаком, в нее также войдут представители Минприроды, Минэнерго, Минобрнауки и Минпромторга, а также нефтяных компаний.

"Представители нефтяной отрасли, нефтегазового машиностроения и науки участвовали в этом обсуждении. У каждой группы, которая здесь работала, есть очень дельная и важная мысль, которая и у правительства РФ на слуху. Есть целый ряд разрозненных планов действий: и у Минприроды, и у Минобрнауки, Минпромторга и Минэнерго. Важно это все соединить, мы об этом договорились. Я даже согласился возглавить соответствующую рабочую группу для того, чтобы все, что здесь говорили, объединить, скоординировать, проконтролировать", - сказал Козак.

"Мы договорились с участниками нефтяного диалога и федеральными органами исполнительной власти уже в ближайшее время - до середины февраля - выработать детальную и согласованную "дорожную карту": и по созданию полигонов, и по стимулированию освоения новых месторождений, стимулированию добычи ТРИЗ, малых месторождений через налоговые инструменты", - отметил вице-премьер.

Козак также сообщил, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" будет выделена подотрасль производства нефтегазового оборудования, которое сегодня не выпускается в России. "Решено определить потенциальных производителей, заключить с ними соответствующие соглашения на долгосрочный период - на 6 лет, которые должны обеспечить внедрение этих технологий, организацию серийного производства соответствующего оборудования, которое сегодня отсутствует в России", - пояснил вице-премьер.

"Также будут проработаны вопросы подготовки кадров, они тоже должны найти отражение в документе, вопросы цифровизации. Я думаю, что к весне мы дадим старт этому проекту, многоотраслевому, который должен дать в ближайшие годы необходимый результат", - отметил Козак.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дмитрий Козак
Экономика
Железная дорога-2018. Болевые решенияЖелезная дорога-2018. Болевые решения
Итоги года на железнодорожном рынкеПодробнее
 Орешкин поедет на Всемирный экономический форум в ДавосОрешкин поедет на Всемирный экономический форум в Давос
Глава Минэкономразвития примет участие в министерской встрече ВТО и рассчитывает увидеть в Швейцарии российских бизнесменов из санкционного спискаПодробнее
 Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменовДавос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменов
По данным источника в российском правительстве, официальная делегация из РФ поедет на экономический форум в ШвейцариюПодробнее
 Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
ЦБ объяснил решение необходимостью ограничить инфляционные риски, а также внешними условиями и грядущим повышением НДСПодробнее
Хлеб в России с начала года подорожал на 4%Хлеб в России с начала года подорожал на 4%
Повышение цен укладывается рамки среднегодовой инфляции, заявляют в РОСПиКПодробнее
 Сбербанк не будет вводить кешбэк по картамСбербанк не будет вводить кешбэк по картам
Бонусная программа "Спасибо" в 2018 году принесла банку больше 25 млрд руб. убытковПодробнее
 Чубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергииЧубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии
Участниками объединения стали УК "Роснано", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс", "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbHПодробнее
 Туроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетовТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетов
Туристам выписали билеты на рейс авиакомпании, которая не планировала летать туда в декабреПодробнее
 ООН оценила потребности КНДР в зернеООН оценила потребности КНДР в зерне
В этом году урожай в Северной Корее был ниже среднего уровняПодробнее
 Китай собрался снизить пошлины на американские автомобилиКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили
После переговоров Трампа и Си Цзиньпина тарифы решено опустить с 40 до 15%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 декабря6 фото
18 декабря
Фотохроника 18 декабря
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСудья получила письмо с угрозой убийством в случае продления ареста Мамаеву и КокоринуВ РоссииВ правительстве сочли беспочвенными жалобы транспортников на стоимость бензинаВ РоссииРоскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублейВ РоссииМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей автоВ РоссииГосдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митингиВ миреГлава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦ

МИД назвал обвинения США в нарушении ДРСМД при испытании ракеты 9М729 голословными

Премьер Бельгии объявил о намерении подать в отставку

"Витязь" прервал 18-матчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

Трамп продлил действие санкционного указа против сына Чайки и дочери Каримова

Лига арабских государств призвала Австралию и Бразилию пересмотреть статус Иерусалима

WSJ узнала о плане SpaceX привлечь $500 млн на развитие спутникового интернета

WSJ узнала о плане SpaceX привлечь $500 млн на развитие спутникового интернетаПроект предусматривает эксплуатацию на начальном этапе более 4 тыс. спутников, передающих интернет-сигнал с низкой околоземной орбиты Подробнее

Ибрагимович продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"

Ибрагимович продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"Соглашение рассчитано на 2019 год Подробнее

Судья согласился перенести дату вынесения приговора экс-советнику Трампа Флинну

Ведомства и НК к февралю доработают "дорожную карту" по добыче нефти в РФ

Трамп после судебного разбирательства согласился закрыть свой благотворительный фонд

Пожар в томском торговом центре потушен

Фотохроника 18 декабря

Фотохроника 18 декабря6 фото

ЕК одобрила совместный проект инвестиций в технологии четырех государств ЕС объемом 1,75 млрд евро

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');