Ведомства и НК к февралю доработают "дорожную карту" по добыче нефти в РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ведомства совместно с нефтяными компаниями планируют к середине февраля 2019 года доработать "дорожную карту" по мерам поддержания объема добычи нефти в России, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Во вторник в Московской школе управления "Сколково" прошла отраслевая дискуссия о приоритетных направлениях технологического развития нефтяной отрасли для сохранения объемов добычи нефти в России. В ней участвовали замглавы Минэнерго Павел Сорокин, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов и эксперты.

По словам Козака, прогнозы экспертов о возможности роста добычи нефти в России к 2025 году до 600 млн тонн в год нереалистичны. "Сейчас речь идет о сохранении тех объемов, которые мы имеем сегодня, потому что у нас, по всем оценкам, объем добычи к 2035 году уменьшится в два раза, уже начиная с 2022 года должен падать объем добычи. Поэтому нам нужно срочно принимать соответствующие меры", - пояснил он.

Козак напомнил, что Минэнерго подготовило проект "дорожной карты" по стимулированию добычи, которую по итогам сегодняшней встречи решено было дополнить вопросами технологического обновления, подготовки кадров, цифровизации и создания полигонов. "Это сработает только в комплексе, одних мер налогового стимулирования недостаточно", - подчеркнул вице-премьер.

Он оценил состоявшееся во вторник обсуждение как "очень дельное и важное". По итогам встречи создается рабочая группа во главе с Козаком, в нее также войдут представители Минприроды, Минэнерго, Минобрнауки и Минпромторга, а также нефтяных компаний.

"Представители нефтяной отрасли, нефтегазового машиностроения и науки участвовали в этом обсуждении. У каждой группы, которая здесь работала, есть очень дельная и важная мысль, которая и у правительства РФ на слуху. Есть целый ряд разрозненных планов действий: и у Минприроды, и у Минобрнауки, Минпромторга и Минэнерго. Важно это все соединить, мы об этом договорились. Я даже согласился возглавить соответствующую рабочую группу для того, чтобы все, что здесь говорили, объединить, скоординировать, проконтролировать", - сказал Козак.

"Мы договорились с участниками нефтяного диалога и федеральными органами исполнительной власти уже в ближайшее время - до середины февраля - выработать детальную и согласованную "дорожную карту": и по созданию полигонов, и по стимулированию освоения новых месторождений, стимулированию добычи ТРИЗ, малых месторождений через налоговые инструменты", - отметил вице-премьер.

Козак также сообщил, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" будет выделена подотрасль производства нефтегазового оборудования, которое сегодня не выпускается в России. "Решено определить потенциальных производителей, заключить с ними соответствующие соглашения на долгосрочный период - на 6 лет, которые должны обеспечить внедрение этих технологий, организацию серийного производства соответствующего оборудования, которое сегодня отсутствует в России", - пояснил вице-премьер.

"Также будут проработаны вопросы подготовки кадров, они тоже должны найти отражение в документе, вопросы цифровизации. Я думаю, что к весне мы дадим старт этому проекту, многоотраслевому, который должен дать в ближайшие годы необходимый результат", - отметил Козак.