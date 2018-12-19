Китайская компания построит судоремонтный завод на берегу Авачинской губы на Камчатке

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Морская научно-техническая компания "Чжумпу" (Шанхай, КНР) намерена построить судоремонтный завод на берегу Авачинской губы в Камчатском крае.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, соответствующее соглашение китайская компания подписала с АО "Корпорация развития Камчатского края".

Инвестор готов приступить к строительству в течение года.

После завершения строительства завода планируется формирование промышленной зоны, включающей в себя складские помещения и перерабатывающее предприятие.

Объем инвестиций и количество рабочих мест будут уточнены в ходе подготовки предпроектной документации.

Представители "Чжумпу" первый раз побывали на полуострове в августе.

"В ходе первого раунда переговоров между китайской компанией и "Корпорацией развития Камчатского края" уточнялись общие детали и параметры возможного инвестирования китайскими предпринимателями в экономику Камчатки, определялись сферы производства, в развитии которых заинтересован регион", - отмечается в сообщении.