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Экономика

Евро поднялся выше 77 рублей впервые с 9 ноября

Рубль подешевел в ожидании решения ФРС США по ставке

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду днем; при этом евро преодолел отметку 77 руб. впервые с 9 ноября.

Курс доллара США составил 67,57 руб. в 16:02, что на 28,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 77,03 руб., поднявшись на 60,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 42,93 копейки - до 71,83 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро в ожидании решения ФРС США по ставке. Федрезерв обнародует решение по ставке в 22:00 по московскому времени вместе с макроэкономическими прогнозами. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 по московскому времени.

Подавляющее большинство экономистов полагают, что в среду ключевая ставка будет увеличена в четвертый раз в этом году - на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,50% годовых. Трейдеры также оценивают вероятность такого шага выше 75%.

Дополнительное давление на рубль оказывают цены на нефть, рухнувшие накануне до минимумов с прошлого года. По итогам вторника Brent подешевела на 5,6%, WTI - на 7,3%. Для североморской нефти цена на закрытые сессии была минимальной с 12 октября 2017 года, для американской - с 30 августа того же года. За последние три сессии WTI упала на 12%, рекордными темпами с 2016 года.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:05 по московскому времени увеличилась всего на 0,05% - до $56,29 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,11%, до $46,65 за баррель.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
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