США ввели санкции против 18 человек и четырех компаний, связанных с РФ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США внес в санкционные списки, связанные с Украиной и кибербезопасностью, 18 человек и четыре компании из России, говорится в заявлении министерства.

В частности, в списки добавлены россияне Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в попытке отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В списке фигурируют компания "Экономика сегодня", "Федеральное агентство новостей" (ФАН, так называемая "фабрика троллей") и "Невские новости", связанные с "Конкорд менеджмент и консалтинг", а также петербургская компания USA Really, связанная с "Федеральным агентством новостей".

Также Минфин перечислил других россиян, против которых введены санкции: Борис Антонов (ГРУ), Виктор Бояркин (связан с Олегом Дерипаской), Елена Хусяинова (связана с "Конкорд менеджмент"), Анатолий Ковалев (ГРУ), Николай Козачек (ГРУ), Алексей Лукашев (ГРУ), Александр Малькевич (связан с информационным агентством USA Really), Артем Малышев (ГРУ), Алексей Минин (ГРУ), Алексей Моренец (ГРУ), Виктор Нетыкшо (ГРУ), Александр Осадчук (ГРУ), Алексей Потемкин (ГРУ), Евгений Серебряков (ГРУ), Олег Сотников (ГРУ), Иван Ермаков (ГРУ).

В заявлении уточняется, что речь идет об индивидуальных блокирующих санкциях в отношении физлиц и юрлиц.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Интернет-издание Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя Боширова - Анатолий Чепига, и он является сотрудником ГРУ, а реальное имя Петрова - Александр Мишкин.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", информационное агентство "Экономика сегодня" было зарегистрировано в августе 2016 года и располагается в Санкт-Петербурге. Руководит агентством Елена Васильева.

"Невские новости" также является информагентством, расположенным в Санкт-Петербурге. Оно было зарегистрировано в августе 2013 года. Должность гендиректора занимает Александр Гришин.

USA Really - дочерний проект "Федерального агентства новостей", о запуске которого ФАН сообщало в апреле этого года. Данными об этом ресурсе "СПАРК" не располагает.